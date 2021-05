Déconfinement : ces restaurateurs nîmois qui restent fermés

A l'heure du déjeuner, les terrasses de Nîmes sont bondées. Les clients ont vite repris leurs habitudes depuis mercredi : avec un café, un apéritif, ou un plat du jour, ils profitent de nouveau des cafés et des restaurants ouverts en extérieur. Mais quelques portes restent closes, le rideau de fer baissés. "C'est frustrant, surtout quand on voit les terrasses bondées, confie Florian Le Losq, le patron de l'Instant T, restaurant installé à Nîmes. Après sept mois de fermeture, c'est dur d'attendre encore." Son établissement ne peut pas ouvrir, faute de terrasse. Il a bien un patio, en extérieur, mais avec seulement trois tables, ça ne vaut pas le coup d'ouvrir. "Si on avait le patio et la terrasse sur la rue, on s'en sortirait, avec six tables. On a fait une demande à la mairie, qui a refusé de renouveler la terrasse qu'on avait antérieurement", explique-t-il. Selon l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie, 40% des établissements en France n'ont pas de terrasse. Un restaurant français sur trois serait resté fermé à la date du 19 mai.

Avec 40 000 euros de stock à écouler, la réouverture se fait attendre pour le patron de l'Instant T. "On a surtout envie de retrouver nos clients et de travailler de nouveau, on attend que ça en fait !" sourit le patron. Même impatience pour son voisin, le restaurant L'Ancien Théâtre. Sans terrasse, les gérants doivent attendre le 9 juin pour ouvrir avec une jauge de 50% à l'intérieur. "On a pensé un moment faire une demande de terrasse, mais on a fait le calcul et on aurait pu avoir seulement trois tables, ça ne valait pas le coup", raconte Anthony Bonnaud, le patron de l'établissement.

Bernard Rocheblave, le patron du bistrot Maubet à Nîmes, a décidé d'attendre début juin pour rouvrir. © Radio France - Lise Roos-Weil

A quelques rues de là, le patron du bistrot Maubet, Bernard Rocheblave, a bien une terrasse. Mais pour lui, aucun intérêt d'ouvrir avec une jauge à 50% et un couvre-feu à 21h. "Remettre toute une équipe en place pour si peu, ce n'est pas rentable, juge-t-il. On est quand même quatre à travailler pour pouvoir rentrer dans nos frais ce n'est pas suffisant. En plus on a encore le droit aux aides au mois de mai donc ça facilite la prise de décision." Il préfère donc ouvrir à partir de début juin, quand le couvre-feu sera repoussé à 23h et la jauge en extérieur étendue à 100%.

Le gérant pointe aussi du doigt les conditions compliquées de réouverture : faire respecter les distances, le port du masque, etc. "C'est trop compliqué pour moi. A mon avis, soit on ouvre complètement, soit on reste fermé, mais on ne le fait pas à moitié", lâche-t-il. Les restaurateurs restent patients et travaillent à leur réouverture, le 9 juin : "L'attente est difficile mais on se dit qu'on voit le bout du tunnel, enfin!" s'exclame Anthony Bonnaud, le gérant de L'Ancien Théâtre.