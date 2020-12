Déconfinement : le directeur général de CGR dans l'attente des instructions

Les lieux culturels suspendus aux annonces de Jean Castex ce jeudi soir. Alors que les théâtres, musées et cinémas pensaient pouvoir rouvrir le 15 décembre, le gouvernement pourrait en décider autrement, au vu du nombre de malades du Covid-19 en France.

La France suspendue aux annonces du Premier Ministre ce jeudi soir. Après un nouveau Conseil de défense sanitaire, Jean Castex doit donner des précisions sur la levée ou non du confinement le 15 décembre prochain. La date avait été annoncée par Emmanuel Macron comme celle du déconfinement, notamment pour les lieux culturels tels que les cinémas, les théâtres. Mais en raison du nombre encore important de nouveaux cas quotidiens, il pourrait en être autrement. Pour en parler, l'invité de France Bleu Poitou ce jeudi était Jocelyn Boyssy, le directeur général de CGR.

Un peu plus d'inquiétude depuis 48 heures

Depuis plusieurs semaines la programmation est prête, tout comme le plan de communication des 71 cinémas du groupe, qui accueillent habituellement 25 millions de spectateurs par an. "On essaye d'être optimistes, mais on a un peu plus d'inquiétude depuis 48 heures parce qu'il y a beaucoup de bruits qui circulent sur un éventuel report de cette fameuse date du 15 décembre", explique Jocelyn Bouyssy.

Le groupe a anticipé les annonces faites fin octobre par Emmanuel Macron, notamment sur un couvre-feu à partir de 21h. "Pour compenser, et offrir un maximum aux spectateurs et aux distributeurs, on a prévu d'ouvrir les CGR à partir de 9 heures le matin. Mais tout ça est suspendu aux annonces de ce soir". Une avancée à l'aveugle, comme depuis le mois de mars, souligne le directeur général du groupe. "La seule anticipation qu'on peut avoir, c'est d'être bon au moment de la réouverture".

Concernant un éventuel déconfinement à plusieurs vitesse selon les région, Jocelyn Bouyssy est catégorique : "Ça nous pousserait presque à rester fermés. Car par exemple, la Warner, qui est l'un des seul distributeur à maintenir une sortie de film, n'accepterait sûrement pas de sortir juste à Poitiers, La Rochelle et Angoulême, mais pas en région parisienne".

Des distributeurs remis à l'affiche

Pour gérer les séances et choisir quels films diffuser "c'est un peu compliqué". "On a promis aux distributeurs qui ont sortis des films juste avant le reconfinement de les remettre à l'affiche" et pour ça, la "multiprogrammation" va être mise en place. Pour des films "à moindre potentiel", des séances seront rajoutées le matin, par exemple, pour permettre à tous les distributeurs d'avoir une visibilité.

Concernant le protocole sanitaire, "on est déjà au maximum", précise le directeur général. Masque obligatoire, gel, sens de circulation, sièges d'écart entre les groupes de six personnes maximum.

Si les cinémas venaient à rouvrir le 15 décembre, Jocelyn Bouyssy est très optimiste quant à la venue des spectateurs. "On a un repère : les vacances de Toussaint. Sans les séances du soir, puisqu'on fermait, on a réussi à faire plus de 50% des entrées des années précédentes".