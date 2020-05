Déconfinement : Dix jours après la réouverture, les commerces tournent au ralenti à Montpellier

Avec le déconfinement, l'activité reprend timidement dans le centre de Montpellier. Nouvelles règles sanitaires, fréquentation en chute libre, les commerçants s'adaptent à l'épidémie, et les clients aussi. On observe déjà une évolution des habitudes de consommation, chiffres à l'appui.

Dix jours après le début du déconfinement lundi 11 mai, la plupart des commerces ont rouvert dans le centre de Montpellier avec les nouvelles règles en vigueur pour faire face au Covid-19. Gel hydroalcoolique à l'entrée des boutiques, port du masque imposé dans bon nombre d'entre elles. Une reprise timide car pour le moment les clients se font rares.

Dans l'Ecusson, les gens flânent mais ne consomment pas forcément. "On n'a pas l'impression d'être déconfinés, souffle Cathy propriétaire d'un magasin de vêtement rue de l'ancien courrier depuis 24 ans. Parfois on dirait qu'il y a moins de monde que pendant le confinement, c'est très bizarre. Je crois qu'il n'y a pas d'engouement, les gens sont pas dans un trip de mode. Et j'ai peur aussi qu'ils attendent de grosses baisses de prix", dit-elle en terminant une pancarte "-20%".

L'incertitude économique

"Il est possible que les gens soient plus attirés par la plage que par le shopping, explique Malik, vendeur dans la boutique de cadeaux Oxygen. On ne peut pas leur en vouloir. Et puis aussi l'incertitude économique, la perte de chiffres d'affaires ou de salaire. Les gens restent sans doute prudents et gardent des sous sous le matelas. Donc un redémarrage calme, mais les gens jouent le jeu et respectent les consignes. Je crois qu'ils sont contents de sortir".

Problème de fréquentation. Problème de stocks également. Dans son magasin, Nabil se retrouve avec des vêtements d'hiver en rayon. "Si on ne les vend pas, on a plus de trésorerie pour acheter la collection d'été. Donc on est obligé de casser les prix, de réduire nos marges..."

Les associations de commerçants réfléchissent à des animations de rue pour attirer à nouveau la clientèle.

Nouvelles habitudes de consommation

Depuis ce déconfinement, on constate aussi une évolution des comportements. Depuis sa réouverture, le Polygone mène des études statistiques sur sa clientèle, qui montrent que les habitudes ont changé en réponse à la crise du Coronavirus.

Comme ailleurs, la fréquentation a fortement baissé : 20.000 personnes par jour c’est deux à trois moins que d’ordinaire (le nombre de clients est limité à 2.000 à l'intérieur du centre commercial). Moins de monde donc, mais les gens viennent pour acheter et non pour flâner. Un bon point pour le chiffre d'affaires.

Les horaires de fréquentation aussi ont évolué : le pic se situe plus tard dans la journée, entre 14h et 17h30. Est-ce que les gens ont plus de temps ? Est-ce lié au télétravail ? On ne l’explique pas encore très bien mais le Polygone va essayer de mieux répartir cette clientèle, avec par exemple le parking gratuit toute la matinée.

Enfin autre constat , les gens respectent très majoritairement les consignes : le gel, les distances dans les files d’attente Et le port du masque. A la réouverture le polygone en distribuait 2000 par jour. Deux fois moins aujourd’hui car les clients arrivent déjà avec le leur.