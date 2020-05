Déconfinement : comment le Limousin espère profiter d'un tourisme franco-français

Nous pourrons partir en vacances en France ! Le premier ministre a rassuré les français, ce jeudi, en annonçant les mesures prises pour soutenir le secteur du tourisme : réouverture des restaurants, cafés et bars le 2 juin (a priori), mesures de chômage partiel et aides financières reconduites (18 milliards d'euros au total) et donc cette carte blanche pour circuler en juillet-août et aller passer ses vacances en France, sauf exception éventuelle dans des départements classés "rouges".

En Limousin, les professionnels du tourisme y voit une aubaine et espèrent bien profiter de ce tourisme franco-français. Notamment les propriétaires de gîtes, convaincus que le tourisme vert aura la cote. "Les gens sont moins disposés à se regrouper et à aller dans des territoires de tourisme de masse" estime Philippe bordes, directeur des Gîtes de France en Corrèze, "et ils vont sûrement privilégier des séjours dans des hébergements individuels".

Tout le monde annulait son séjour, je vais pouvoir recontacter mes locataires !

"Ce sont des visiteurs originaires des grandes villes, et qui ont besoin de se retrouver un petit peu au vert, ce phénomène va s'accentuer" ajoute Katia, propriétaire de chambres d'hôtes à Limoges. Elle espère et attend cette clientèle avec impatience, d'autant plus que ces derniers temps "tout le monde annulait son séjour, ne pouvant pas venir de l'autre bout de la France, donc l'annonce de pouvoir prendre des vacances en France est un soulagement. Je vais pouvoir recontacter ces locataires et leur dire que je les attends avec plaisir cet été" !

Le tourisme franco-français va-t-il compenser l'absence des étrangers ?

L'espoir renaît, donc, chez les acteurs du tourisme limousins pour cette saison estivale mais un doute subsiste, soulevé par Michel Solignac, président du secteur de l'hôtellerie-restauration en Corrèze : "il va tout de même nous manquer toute la clientèle étrangère, alors j'espère que la clientèle française compensera ! Mais je n'en suis vraiment pas sûr"...

Il faut dire que britanniques, belges, allemands ou hollandais - notamment - représentent une bonne partie des touristes en Limousin.