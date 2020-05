Déconfinement : comment les boutiques de prêt-à-porter s'organisent à Châteauroux

Après deux mois sans shopping, les habitués des boutiques de prêt-à-porter ont retrouvé depuis quelques jours leurs enseignes préférées. Depuis le 11 mai, date du début du déconfinement progressif, les magasins ont rouvert leurs portes. Mais pour éviter une seconde vague de l'épidémie de coronavirus, les commerçants mettent en place toute une série de mesures sanitaires.

"C'est beaucoup d'organisation", concède Catherine Gouron, de la boutique "Les Secrets de Louise" à Châteauroux. "Il y a du gel hydroalcoolique à l'entrée du magasin, des gants pour les clientes qui le souhaitent, il y a un sens de circulation dans la boutique. Les gens respectent ces mesures donc ça se passe bien". Elle limite le nombre de clients à 3 en même temps dans la boutique.

Nettoyage des cabines, désinfection des vêtements

Même chose dans le magasin Rochon, qui a rouvert mardi. "C'est port du masque obligatoire, gel à l'entrée et système de circulation pour que les gens ne se croisent pas", explique Céline, une vendeuse. Elle veille particulièrement à la propreté des cabines d'essayage. "Après chaque passage, on désinfecte".

Il y a deux catégories de clientes : celles qui ont extrêmement peur et celles qui sont plutôt cool par rapport à la situation

Dans sa boutique "Sans Complexes", Emmanuelle veille à bien nettoyer les vêtements. "Quand la cliente l'a essayé, on le met de côté, on le passe à la vapeur. On le laisse reposer une nuit complète et on le remet en magasin le lendemain", raconte la vendeuse, qui s'habitue à ces nouveaux gestes. Des gestes qui rassurent les clientes. "Il y a deux catégories de clientes : celles qui ont extrêmement peur et celles qui sont plutôt cool par rapport à la situation, mais il n'y a pas de demi-mesure, c'est ou l'un ou l'autre", poursuit-elle.

Après deux mois de fermeture, les vendeuses espèrent que les clients vont revenir nombreux, car le confinement a mis en difficultés financières un grand nombre de magasins.