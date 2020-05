Déconfinement : Comment les commerces ont-ils préparé la réouverture du 11 mai à Montpellier ?

Après huit semaines de vie au ralenti, ce lundi 11 mai marque le début du déconfinement dans l’Hérault. A ceux qui peuvent l’éviter, il n’est pas recommandé de sortir, mais il est désormais possible de se déplacer sans attestation ni restriction de temps. C’est aussi le retour progressif en classe pour une partie des enfants, les transports qui redémarrent et les commerces non alimentaires qui rouvrent, avec de strictes contraintes sanitaires.

Petits ou grands travaux

Depuis plusieurs semaines déjà, l’écusson résonne de bruits de chantier. Une partie des commerçants ont dû revoir l’aménagement de leur boutique pour ouvrir cette semaine tout en respectant les normes sanitaires.

Grand rue Jean Moulin dans le centre ville, Patrick se prépare à rouvrir son magasin de réparation de téléphone portable dès ce lundi. « On a fait quelques travaux. On essaie de sécuriser l’histoire, pour rassurer les clients ! On est en train d’aménager une visière en plexi pour faire une barrière entre l’acheteur et le vendeur. On va mettre du gel à disposition, on va limiter le nombre de personnes dans le magasin, et ça va aller. Je reste positif. On va retrouver notre joie de vivre, notre soleil. C’est le commencement de la fin d’un mauvais épisode. »

Ces commerçants qui se préparent à la reprise.

Bon nombre de commerçants ont profité du confinement pour faire des réaménagements de. Ici "Juste pour elle", rue du cheval vert à Montpellier fond de leur boutique © Radio France - Marie Ciavatti

Lui aussi est en chantier. Soufien ne rouvrira que demain mardi sa boutique de vêtements, « le temps de retrouver tous les salariés. Faire un grand nettoyage. Installer du gel, les matériels de protection commandés». Mais il a aussi profité du confinement pour faire de gros travaux : changer le parquet, l’agencement du magasin, coup de pinceau…

Restos en drive

La CCI estime que sur 800 commerces recensés à Montpellier, 500 devraient rouvrir cette semaine. Parmi lesquels de nombreux bars ou restos qui reprennent leur activité en drive ou livraison.

C’est le cas de Coralie, responsable d’un petit restaurant dans le centre ville qui propose à nouveau des repas en drive ou à livrer à partir d'aujourd'hui. Pour elle et son équipe, retour en cuisine ce lundi à 10h, après plus d’un mois de pause.

« Je ne vais pas mentir ça a été très agréable. Des vacances en quelques sortes. Mais bien évidemment il est normal de reprendre. On espère juste qu’il y aura un peu de monde ». Elle avait été nommée responsable de ce resto le 11 mai 2019, il y a un an tout juste. "C'est donc une nouvelle année qui commence pour tout le monde".

C’est reparti chez les coiffeurs aussi

Les coiffeurs aussi sont autorisés à reprendre, avec bien sûr toutes les précautions qui s’imposent. Plus encore que dans les commerces standards. Cela fait trois semaines que Pascal Antonio, patron du salon R Cut dans le quartier Saint Roch prépare ce jour.

Cela fait plus de trois semaines que Pascal, coiffeur à Montpellier, prépare la reprise dans son salon du quartier Saint-Roch - P. Antonio

Faire désinfecter le salon. Potasser les nouvelles recommandations sanitaires via internet. Commander les produits désormais nécessaires : peignoirs jetables, lingettes, gel hydro-alcoolique, sprays hypoallergéniques. Certaines commandes passées il y a trois semaines viennent à peine d’arriver. Largement de quoi occuper le quotidien, quand on a deux enfants et des travaux en cours à la maison.

Rencontre avec Pascal Antonio, coiffeur à Montpellier, qui rouvre son salon ce lundi!

« C’est arrivé vite cette reprise. Quand on est speed comme moi toute l’année... tout ce temps disponible, ça m’a paru être une bénédiction mais oui, c’est passé très vite. Après, financièrement c’est vital, pour l’entreprise. Socialement aussi c’est bien. On tourne en rond au bout d’un moment. »

Ce n’est pas faute de demandes, mais il n’a volontairement pas surchargé son carnet de rendez-vous. « Avec les nouvelles contraintes, la désinfection… Il va falloir prendre un peu plus de temps pour chaque client ». Il va reprendre en douceur ce lundi matin , en effectif réduit. Ils ne seront que deux à coiffer au salon.