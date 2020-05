Déconfinement - Comment une petite entreprise de Savoie se prépare-t'elle à reprendre son activité ?

INTERVIEW - Arrêtées depuis le 17 mars pour cause de Covid-19, les deux sociétés d'Annie Viand vont reprendre au ralenti dans l'agglomération de Chambéry. Avec énormément de précautions et de nouvelles procédures sanitaires à mettre en place.

Rien ne sera comme avant. Ou en tout cas, pas tout de suite. A quoi va ressembler la reprise du travail après le déconfinement du 11 mai ? Si tant est que ce 11 mai soit maintenu. Et dans quelles conditions ? Aucun chef d'entreprise ne s'avance avec sérénité. Pour ceux qui penseraient que la France s'est arrêtée pendant deux mois, il suffit de jauger le nombre de nouvelles procédures sanitaires à inventer, la réorganisation totale du travail et les flots de visioconférences avec les personnels et les clients pour comprendre qu'Annie Viand n'a pas chômé pendant son arrêt d'activité.

Annie Viand est la directrice générale de D 3 E A et d’EVEAlp, deux entreprises adaptées qui emploient 35 personnes dans l’agglomération de Chambéry. "Adaptée", ça veut dire que 95 % des employés sont handicapés.

L’une des sociétés fait du recyclage de déchets professionnels et l’autre de l’entretien des espaces verts. En résumé. Leur palette est très large.

France Bleu Pays de Savoie : - Redémarrer le 11 mai va vous coûter combien ?

Annie Viand : - Les masques, les gels, les affiches... on doit tourner autour de 3.000 euros. Ce qui n'est pas négligeable. Et on se pose la question de comment assumer ces coûts sur la durée, car personne ne sait combien de temps tout ça va durer.

Vous avez une partie de votre activité en atelier. Comment remet-on les salariés dans le même endroit ?

On a tout adapté. On a divisé par deux les équipes. Les équipes du matin ne croisent pas celles de l'après-midi. Et les gens ne mangent plus ensemble au réfectoire. Le plus gros du travail, c'est l'hygiène. Une personne à la fois dans les toilettes, ou dans les vestiaires. Et le lavage des mains est au cœur du dispositif. On multiplie les explications, les dessins simples, les affiches. Il faut que tout soit compris et appliqué. On fait confiance aux salariés, mais pour les procédures les plus importantes, nous avons écrit une charte qu'ils vont signer. Une charte et des fiches de postes très détaillées. C'est un engagement. Cela représente un travail colossal en ce moment, avant la reprise.

Annie Viand - DR

Pour les espaces verts , on peut se dire que il n' y a pas le risque du confinement.

Il y a d'autres problématiques. On va sur le chantier en camion. Donc dans l'habitacle, les équipes passent de trois à deux. Après, dehors, pour charger ou décharger ce qui est lourd, masques et gants sont obligatoires. On insiste que le fait d'utiliser des outils personnels et de les désinfecter tous les soirs, tout comme les cabines des camions.

Depuis que cette date du 11 mai est connue, comment avez-vous mis en place tout ça ?

Avec mon responsable Qualité Santé Environnement, il a fallu trouver les protections disponibles et les plus adaptées à chaque poste. On a aussi toujours été en contact avec les salariés, d'abord pour les rassurer dans cette période difficile pour tout le monde, en leur expliquant que le retour au travail ne serait pas forcément synonyme de liberté, qu'on comptait sur tout le monde pour être capable de reprendre. Concrètement, on fait tout valider par la médecine de santé. On veut savoir si ce qu'on met en place est efficace et suffisant. La sécurité des salariés avant tout ! Tout en sachant que ce qu'on met en place aujourd'hui ne sera peut-être plus valable demain.

Dans les jours avant le 11 mai, que vous reste-t'il à faire ?

Essentiellement de la prévention. On a encore des affiches à installer.

Est-ce que vous êtes sollicitée par des démarcheurs qui ont flairé le créneau post confinement avec des solutions miracles anti-Covid 19 ?

Oui, ça n'arrête pas. On nous propose tous les jours des produits miracles, des gels particuliers ou des purificateurs à charbon. On fait attention à éviter la surenchère et les gadgets. On s'appuie sur le bon sens.

Vous avez à 95 % un personnel handicapé, ça rend particulier les gestes barrières et les explications des consignes ?

Pas plus qu'avant. Certains maîtrisent mal la lecture. On le sait. On connaît tout nos employés parfaitement. On fait beaucoup d'explications simples et concrètes avec des dessins notamment et oralement.

La reprise, vous l'attendez ou vous la redoutez ?

Il est essentiel de reprendre en protégeant les salariés. Tout en sachant que ce sera au ralenti. Des équipes divisées par deux, des procédures sanitaires qui font perdre beaucoup de temps... la productivité ne sera pas la même, c'est impossible, et nous devons en tenir compte. Quand on fixe des prix de nos prestations, on se base sur cette productivité, et évidemment on ne pourra pas la tenir. La principale angoisse, c'est la durée de cette épidémie. Comment va se passer la reprise ? Personne ne le sait. Mais, de toute évidence, nous allons fonctionner au ralenti. C'est la sécurité des salariés qui est le plus important.