Déconfinement : "consommez local, ce sont les emplois de vos proches", dit le président de la CCI de Moselle

Ouverture des salles des bars et des restaurants, des attractions dans les parcs de loisirs, des piscines, couvre-feu à 23h : le mercredi 9 juin marque une nouvelle étape dans le déconfinement français. Fabrice Genter, président de la CCI de la Moselle et invité de France Bleu Lorraine ce lundi, s'en réjouit : "On va pouvoir aller beaucoup plus loin" que le 19 mai.

Restauration : "remettre en route des habitudes"

Pour les restaurateurs, cela ne va pas être facile pour autant : "C'est une reprise, après une très très longue période d'arrêt, explique-t-il. Cela veut dire qu'il faut remettre en route des habitudes, un appareil, qu'il y a des problèmes de recrutement." Pour y remédier, la CCI propose "des formations", pour "mieux se réadapter aux nouvelles pratiques".

BTP : des prix qui grimpent en flèche et des difficultés d'approvisionnement sur certains matériaux

Il souligne aussi un problème d'approvisionnement dans le BTP : "Sur certains matériaux, on est vraiment en manque. La Chine a repris très fort, et on se retrouve en Europe avec un manque d'acier, de cuivre, les prix ont considérablement augmenté. C'est vrai aussi dans certains secteurs de l'industrie."

Administration : une reprise à plein régime est "nécessaire pour des délais les plus rapides possibles".

Les administrations "qui délivrent les autorisations" doivent absolument reprendre à plein régime, malgré le télétravail qui reste la règle jusqu'à trois jours par semaine, selon Fabrice Genter, pour que tout puisse se faire "dans les délais les plus rapides possibles".

C'est maintenant qu'il faut s'y mettre."

De façon générale, dans tous les secteurs, "cette reprise, elle fonctionnera à partir du moment où on s'y met tous," et dans la mesure où les aides vont décroître jusqu'à fin août, "c'est maintenant qu'il faut s'y mettre", martèle Fabrice Genter, qui incite tout le monde "à consommer local. Pensez que ce sont les emplois de vos proches !"