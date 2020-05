Déconfinement : Le village d'Ecrainville ne veut pas prendre de risque pour ses agents

Au lendemain des annonces du gouvernement sur le plan de déconfinement qui sera mis en place à partir du 11 mai, la Maire d'Ecrainville (Seine-Maritime) a expliqué les raisons pour lesquelles elle ne rouvrira pas l'école de son village.

Pour Claire Guéroult, les préconisations sanitaires sont inapplicables pour les 122 enfants de sa commune.

Pas de réouverture de l'école communale

"On a décidé de surseoir à l'ouverture. On se reposera éventuellement la question pour le 25. J'ai lu attentivement les 54 pages du protocole sanitaire et je suis dans l'incapacité de le faire appliquer point par point.

Les communes plus grandes ont plus de personnel. Peut-être que d'autres communes de même taille ont réussi à le mettre en place mais je ne fais pas prendre de risque à mon personnel.

Après, la plupart des communes n'ouvrent ni la cantine ni la garderie. Il faut savoir que pour la garderie, on n'a pas le droit de brasser les élèves. Donc si vous ouvrez cinq classes et que dans les cinq classes vous avez cinq enfants qui vont en garderie, il vous faudra cinq garderies différentes.

Vous n'avez pas le droit de mélanger les enfants dans la journée, ce n'est pas pour les mélanger le soir. Il y a non seulement un risque mais je n'ai pas de locaux."

La réaction des parents d'élèves

"On avait concerté les deux têtes de listes des délégués de parents d'élèves. On avait aussi la contrainte de ne pas pouvoir se réunir. J'aurai bien aimé faire une réunion avec tous les parents pour en discuter.

La plupart des parents comprennent. Après, ceux qui travaillent ne sont évidemment pas contents. Malgré tout J'essaye déjà de leur expliquer que, de toute façon, tous les élèves n'étaient pas concernés par la rentrée du 12 mai et que les enfants vont aller à l'école à mi-temps puisque c'est par petits groupes.

Et puis il n'y a pas de cantine et de garderie . Je ne connais pas beaucoup de personnes - je suis active également - qui ont des horaires de boulot compatible avec les horaires d'écoles, c'est à dire 09h-12h30.

Donc je ne suis pas sûr que cela arrangeait vraiment. Si l'école avait repris, les parents qui travaillent auraient dû s'organiser de toute manière."

L'organisation du déconfinement

"On a distribué 1200 masques à tous les habitants qui ont été faits par le personnel communal et par des bénévoles.

On a passé les consignes et on les passe régulièrement par une application - Panopoket - qui permet de communiquer avec les habitants. Les gens à Ecrainville sont plutôt raisonnables et assez disciplinés."

La possibilité de retourner à la plage

"Je trouve que c'est une bonne chose. Honnêtement, on va rouvrir les centres commerciaux. Il n'y a pas photo entre se promener à l'air libre la plage et aller s'entasser dans les centres commerciaux où le risque est à mon sens plus élevé."

L'action du gouvernement

"Je n'aimerais pas être à leur place. La critique est facile. Ma décision de ne pas rouvrir l'école n'a rien de politique. Je n'ouvre pas parce que je ne veux pas mettre mon personnel en danger

Je ne sais pas si vous avez lu le protocole. Les enfants doivent en permanence être distants les uns des autres toute la journée. Ils doivent se laver les mains entre sept et dix fois par jour pendant trente secondes. Moi, j'ai un lavabo par sanitaire sachant qu'on est obligé de séparer les sanitaires par classe.

Le lavage des mains à lui-seul va durer vingt minutes dix fois par jour. Les enfants ne vont faire que ça. Et on n'a pas le droite de mettre des jeux et ils n'ont pas le droit de jouer dehors. Je ne porte pas de jugements sur la gestion de la crise parce que j'aurais été bien incapable de le faire."