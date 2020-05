Cherbourg se donne la possibilité de revenir sur la réouverture de ses écoles si ça ne fonctionne pas

Au lendemain des annonces du gouvernement sur la mise en place du déconfinement à partir du 11 mai, le Maire de Cherbourg Benoît Arrivé s'est exprimé sur la levée du confinement dans sa commune.

Il s'est longuement exprimé sur la réouverture des écoles à Cherbourg-en-Cotentin. Les enfants rentreront par demi-groupe.

"A peu près 40% des enfants vont revenir à partir du 14 mai selon les retours que l'on a sur la commune."

Le dispositif d'ouverture des écoles de la commune

"La protection de la santé des enfants et de leur famille, des enseignants et des personnels municipaux a été d'abord une priorité.

Nous avons travaillé techniquement parce que les délais étaient courts. Cela a été compliqué" mais le travail a été fait.

On devrait pouvoir rouvrir l'ensemble des écoles de façon progressive parce que les choses ne peuvent pas être autrement. Pour Cherbourg-en-Cotentin, nous avons choisi la date du 14 main ce qui nous laisse aussi un peu de temps pour finaliser les choses et donc les enfants vont reprendre progressivement : Le 14 et le 18 mai avec les grandes sections CP et CM2, le 18 et le 25 mai les CE1, le 25 et le 27 les CE2 et les CM1 et le 02 et le 04 juin les plus petits des enfants avec les petites et moyennes sections de maternelle.

Nous avons construit un programme avec Education Nationale progressif mais qui nous permet - c'est la règle absolue et la priorité pour nous - de respecter le protocole sanitaire."

La responsabilité de la réouverture des écoles

Le déconfinement a été annoncé par le Président de la République. C'était sa problématique. Maintenant, la nôtre c'est aussi d'accompagner le retour à la vie la plus normale possible. Le retour à l'école est aussi important pour de nombreux enfants.

Nous rouvrons les écoles comme la plupart des villes de France mais à nos conditions avec une rentrée progressive et nous rouvrons aussi parce que nous avons pu constater que c'était possible dans certaines conditions.

Si on constate que les choses ne fonctionnent pas, on se donne aussi le droit de revenir en arrière. Mais je crois qu'il fallait essayer puisque le Président de la République a décidé de rouvrir l'école.

J'aurais préféré que ce soit un peu plus tard, que la phase de concertation précède la phase d'annonce. Le président a fait un autre choix. Maintenant il est aussi de la responsabilité des maires d'accompagner le retour à la vie la plus normale possible

Je vous rappelle aussi que beaucoup de gens reprennent le chemin du travail. Il faut aussi accompagner cela."

L'accueil et le périscolaire

"On s'adapte pour la cantine à la réalité des écoles et des locaux. Dans certaines écoles, ce sera des repas froids et dans d'autres ce sera des repas chauds.

Il faut aussi accepter cette progressivité . Le plan que l'on a construit avec nos agents et l'Education Nationale me paraît cohérent pour atteindre les objectifs.

Il faut vraiment avoir à l'esprit que cette sécurité était notre priorité absolue et la progressivité de la rentrée nous permet de le faire."

La demande d'accès aux plages

"On va demander au préfet la réouverture des plages. On avait déjà envoyé un courrier à l'Etat sur cette question avec mes collègues du Cotentin et en temps que Maire de Cherbourg-en-Cotentin, j'ai bien évidemment demandé la réouverture de nos deux plages, celles de Querqueville et de Collignon."