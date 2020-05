Déconfinement : La ville de Caen organisée pour recevoir les enfants de tous niveaux

Caen va rouvrir à partir de ce lundi 11 mai une partie de ses lieux fermés en raison de la Pandémie du coronavirus et s'apprête à accueillir à nouveau l'ensemble de ses écoliers dans les murs de ses établissements.

"Nous avons fait un choix très clair qui est celui de permettre - pour des raisons en particulier social - à chaque enfant la chance de retourner à l'école.

Nous nous sommes organisés pour pouvoir accueillir les enfants de tous les niveaux, explique le Maire Joël Bruno. A partir de mardi, toutes les familles qui le souhaitent - et elles sont nombreuses - pourront retrouver le chemin de l'école. Environ 60% des enfants seront présents."

Dans ce contexte sanitaire, le maire de la ville de Caen se veut prudent et s'appuie sur les premiers retours d'expériences.

"Je prends les choses avec beaucoup de précaution mais en même temps avec beaucoup d'humilité parce qu'on ne sait pas tout sur ce virus.

Il faut prendre toutes les précautions nécessaires. Nous ne sommes pas complètement sereins mais on a un certain recul. Cela fait bientôt deux mois par exemple que l'on accueille tous les enfants de personnels prioritaires dans trois de nos écoles sans rencontrer le moindre problème et avant même qu'un protocole sanitaire soit établi par l'Etat.

Il est vraiment nécessaire de faire que notre société reprenne progressivement son activité parce qu'autrement nous allons au devant d'un effondrement collectif.

Je ne peux pas affirmer que le risque 0 existe mais je pense qu'il est vraiment nécessaire de faire que notre société reprenne progressivement son activité parce qu'autrement nous allons au devant d'un effondrement collectif. On ne peut pas rester éternellement confiné."

La ville de Caen va également commencer à distribuer des masques à ses habitants en commençant par la population la plus âgée. Près de 140.000 masques ont été commandés

"Nous allons commencer par les distribuer aux personnes les plus fragiles, c'est à dire les personnes âgées de plus de 65 ans. Nous en avons commandé non seulement un par habitant mais aussi pour nos personnels et les personnes qui sont plus particulièrement exposées par leur fonction et leur action. Ces masques seront progressivement distribués par voie postale pour les plus de 65 ans et ensuite par inscription sur le site de la ville. Il s'agit d'un masque lavable, réutilisable.

Il est important de reprendre progressivement nos activités mais en respectant des règles qui nous échappaient totalement il y a quelques mois encore.

Nous ne les avons pas tous aujourd'hui parce que nous avons clairement fait le choix de faire travailler les entreprises de la région. Elles ont du mal à fournir les différentes commandes. Cela va s'échelonner sur les jours qui viennent.

L'objectif est de participer à une action pédagogique. Il s'agit de faire comprendre à tous que le port du masque est une précaution supplémentaire utile mais qui peut remplacer en aucun cas les gestes barrières et la distanciation physique.

Il est important de reprendre progressivement nos activités mais en respectant des règles qui nous échappaient totalement il y a quelques mois encore. "