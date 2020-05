Déconfinement : "Ouvrir les plages créerait un formidable appel d'air avec les beaux jours"

Le secrétaire d’Etat au Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne a répondu aux questions des auditeurs de France Bleu Normandie et Cotentin ce jeudi au lendemain d'une réunion téléphonique avec les acteurs du tourisme en Normandie.

Non à la réouverture des plages

"J'ai un devoir de vérité. La seule certitude que l'on a sur ce virus, c'est qu'il n'y a pas de certitudes. On a besoin de voir comment la situation évolue dans le temps avec la première phase du déconfinement.

Ce que l'on veut éviter, c'est une rechute et qu'avec le relâchement qu'il va advenir le coronavirus circule activement.

Les plages de ce point de vue là sont de formidables aimants. Dès lors qu'elles seraient ouvertes, ce pourrait être un incitation pour de nombreux français à ne pas respecter par exemple la règle de déplacement dans un rayon de 100 km.

Il y aura naturellement des dispositifs de contrôles mais vous ne pouvez pas mettre un policier sur chacune des routes départementales qui conduisent depuis Paris aux départements normands.

Ils est important de réussir cette première phase de déconfinement qui va du 11 mai au 02 juin et que la réouverture des plages - le moment venu - puisse être durable."

Oui au transport public mais non à la plage?

De nombreux auditeurs ne comprennent pas que l'on interdise l'accès au plage quand dans le même temps les transports urbains circuleront et que la promiscuité existe dans les grandes surfaces.

"On a besoin de limiter les brassages entre populations. Tous les centres commerciaux et tous les transports en commun s'adaptent. On ne prendra pas le métro le 11 mai comme on le prenait il y a trois mois.

Ouvrir les plages, c'est créer un appel d'air phénoménal parce que ce sont les beaux jours.

Vous avez de nombreuses personnes qui - sachant les plages ouvertes - hélas prendront peut-être le risque d'enfreindre le principe de ne pas aller au delà de 100 km et donc d'avoir ces transhumances. C'est pour ce motif qu'on se dit : "donnons-nous rendez-vous fin mai."

Le concept de plage dynamique inefficace

De nombreux maires de Normandie et de Bretagne demandent un accès au plage pour la pratique sportive et d'autoriser les pratiques en mouvement en évitant les positions statiques.

"C'est le concept dit de la plage dynamique, explique Jean Baptiste Lemoyne. Ce que je peux dire c'est qu'il a été expérimenté notamment en Australie ou sur certaines plages en Californie. Après une première ouverture sur ces territoires, il y a eu une fermeture des plages parce qu'ils ont vu qu'hélas il y avait trop de population.

Je vous incite à regarder les images le week-end dernier en Espagne. Elles ont été rouvertes dans certains territoires et - dynamique ou pas dynamique - elles étaient remplies de monde.

Je comprends les attentes et les impatiences. On n'est pas là pour embêter les Français. On est là pour ne pas jouer avec leur santé et prendre un maximum de précautions. Les congés payés en 1936 étaient une conquête sociale. Aujourd'hui les vacances sont une conquête sanitaire."

L'aide au secteur touristique

"Le secteur a été touché de plein fouet. Il est à 98% à l'arrêt total du fait de l'impossibilité de se déplacer en France et la fin des clientèles européennes ou internationales.

On a mis en place l'accès au chômage partiel et surtout les prêts garanties par l'Etat. En région Normandie, 2500 entreprises du tourisme en ont bénéficié pour 164 millions d'euros.

Le président de la République a souhaité aller plus loin spécifiquement pour le secteur du Tourisme avec des exonérations de charge de mars à juin. Et le fonds de solidarité a été renforcé avec une subvention qui va jusqu'à 10.000 euros dans le secteur du Tourisme alors qu'elle est de 5000 euros dans les autres secteurs.

On voit bien que la reprise va être très progressive. Par conséquent, il va falloir continuer à aider ces acteurs pour qu'ils puissent retrouver un équilibre économique. Il faudra poursuivre un certain nombre de dispositifs au delà du mois de juin."

Où vont pouvoir se rendre les Normands en mai?

"La condition est de rester dans un rayon de 100 km, rappelle le secrétaire d'Etat au commerce. Il y a une offre touristique de proximité qui va rouvrir, une offre à dimension nature et culture.

Les petits sites et les petits monuments vont pouvoir rouvrir. Le préfet avec les élus en dressera la liste.

Il y aura aussi un certain nombre de parcs, de jardins et d'espace verts. Ce sera un premier pas dans la reconquête de ces temps de repos. On pourra enfin aller au delà du kilomètre autour de sa résidence.

Il y a pour tout le monde le besoin de s'oxygéner un peu. Ce que l'on vit est un épisode assez traumatique."