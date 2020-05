Déconfinement dans les Landes : cet été, il y aura (au moins) des camping-caristes

Il y aura bien des touristes cet été sur la côte Landaise. C’est en tout cas ce que prévoit le baromètre du camping cariste réalisé pour la première fois cette année par la société Camping Car Park. Camping Car Park, c’est cette société qui gère des aires de camping-car comme à Seignosse ou Messanges.

La société a questionné 7200 propriétaires de camping-car pour savoir ce qu’ils allaient faire cet été face à la crise sanitaire. La moitié des personnes interrogées expliquent que cela va changer leurs habitudes et leurs destinations.

17% souhaite se rendre en Nouvelle-Aquitaine

Résultat de ce baromètre réalisé auprès des camping-caristes, près d’un sur cinq (17%) a choisi de se rendre en région Nouvelle-Aquitaine entre le mois de juin et le mois de septembre. C'est la deuxième région française derrière la Bretagne (19%) dans les souhaits des camping-caristes. Et en région Nouvelle-Aquitaine, le département des Landes est le deuxième département dans leur choix (17%) derrière la Charente-Maritime (20%). "Sur le plan nationale, le département des Landes est le sixième département en terme de choix de visite", explique Laurent Maurice, cofondateur de la société Camping Car Park à l'origine de l'étude.

"Dans les enquêtes que nous avons réalisées, nous avons demandé aux propriétaires de camping-car s'ils étaient prêts, dans le cadre du déconfinement, à respecter certaines distances à ne pas dépasser depuis chez eux. L'immense majorité d'entre eux, plus de 70%, ont répondu : "nous sommes prêts à nous limiter aux départements limitrophes."

Plus de 15 millions d'euros pour l'économie landaise

Au delà de présenter les destinations favorites des camping-caristes, cette étude permet de rassurer, un tout petit peu, les acteurs du tourisme plongés dans une incertitude morose. Et de rassurer en premier lieu le co-fondateur de la société Camping Car Park qui gère quatre aires d'accueil sur le département des Landes. "Tout à fait et puis rassurer les maires des villes partenaires pour leur dire : vous allez avoir des gens consommer chez vos producteurs locaux et soutenir le commerce local. Par contre, ensemble, nous allons veiller à ce que ces touristes vont vraiment respecter les règles sanitaires pour garantir et préserver notre liberté de voyager pour cet été".

Et si les camping-caristes réalisent leur souhait de venir dans les Landes, selon l’étude, ils apporteraient dans l’économie locale plus de 15 millions d'euros entre juin et septembre. L'étude prévoit en effet plus de 400 000 nuitées dans le département cet été et un budget de 40 euros par jour et par camping cariste en dehors de l'hébergement.