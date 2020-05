Déconfinement dans les Landes : suppression du loyer et agrandissement des terrasses de restaurant ?

Si les bars et les restaurants ont le droit de rouvrir ce mardi 2 juin, ils devront bien sûr mettre en place des mesures de distanciations physiques, et ça n'arrangera pas leur trésorerie déjà bien mise à mal par le confinement. Certaines communes vont donc prendre des mesures pour les aider.

Nous avons choisi de nous arrêter à Dax et Mont-de-Marsan pour poser la question. Les bars et les restaurants vont-ils devoir payer la redevance municipale pour l'occupation du domaine public ? Pour le dire plus simplement, vont-ils devoir s'acquitter du loyer pour leurs terrasses ? Et vont-ils pouvoir étaler leurs terrasses pour accueillir plus de monde malgré les mesures sanitaires ?

Mont-de-Marsan, c'est oui

Les mesures de relance de l'économie locale seront annoncées en début de semaines prochaine par Charles Dayot, le maire de Mont-de-Marsan, qui promet un plan de près d'un millions d'euros pour l'économie de la ville. Mais pour les bars et restaurants montois, la décision est déjà prise. "On avait anticipé les annonces du Premier ministre pour repartir le 2 juin", explique le maire de Mont-de-Marsan, qui a rencontré les cafetiers et les restaurateurs cette semaine.

"Nous avons _supprimé le droit de terrasse_, cette taxe sur le domaine public. Il n'y a pas de droit terrasse jusqu'à la fin de l'année", dit Charles Dayot. Cela représente une aide de près de 70 000 euros pour l'ensemble des professionnels qui ont une terrasse dans la ville.

La mairie de Mont-de-Marsan va également permettre aux établissements d'étendre leurs terrasses. "Ce ne sera pas fait de façon anarchique", prévient Charles Dayot. "Les cafetiers vont nous faire des propositions de plan de terrasse et on donnera notre accord d'un point de vue technique".

Dax n'a pas encore tout décidé

Dans la cité thermale, la réunion avec les responsables de bar et restaurants a eu lieu ce vendredi matin. "Sur l'agrandissement des terrasses, le principe est acté", répond le nouveau maire de la ville Julien Dubois. A Dax aussi, les propriétaires d'établissements devront en faire la demande à la mairie qui décidera pour respecter les règles de sécurité.

Quant à la taxe terrasse, là, la décision sera prise la semaine prochaine. "Il me faut appréhender tout ce que cette mesure engendrera sur les finances de la ville afin de prendre la décision".