Déconfinement - de nouvelles habitudes pour les commerçants et les clients

Les magasins ont rouverts leurs portes. (sauf les restaurants et les bars ) La vie commerçante reprend son cours et les commerçants s’adaptent aux nouvelles façons d'accueillir leurs clients.

Rudy Dupont le patron de Wind’s Club à Calais, une boutique de prêt à porter homme et femme, a tout prévu : des allées plus grandes, du gel hydroalcoolique à l’entrée, le nettoyage régulier du magasin, des masques et des gants pour son personnel. Pour l'essayage il demande aux clients de l'éviter et de lui faire confiance pour la taille. Et si le client insiste, Rudy s'est équipé d'un défroisseur à vapeur pour désinfecter les vêtements.

Rudy Dupont explique toutes les procédures mises en place dans son magasin Copier

Dans les salons de coiffure aussi il a fallu s'organiser pour accueillir au mieux et en toute sécurité les clients. Distanciation sociale, gel hydroalcoolique, désinfection des sièges et matériels après chaque client et des masques pour le personnel. Visite guidée dans un salon de Lille.

Réouverture très attendue également : celle des librairies. Lieu de rencontres et d'échanges ou l'on peut flâner. Au Furet du Nord à Lille, il y avait un peu de monde avant l'ouverture des grilles. Toutes les dispositions sanitaires ont été prises pour que les clients puissent choisir leur livre comme ils le faisaient avant la crise du Coronavirus.

Pierre de Coursières, le PDG du Furet du Nord Copier

Les commerçants vont devoir s’habituer a travailler avec le Coronavirus pour retrouver leur clientèle. Pas toujours évident dans certains commerces !