Déconfinement : déjà 5.000 chèques solidaires vendus pour soutenir le commerce orléanais

Depuis lundi, les commerces orléanais ont rouvert leurs portes, à l'exception encore des cafés et des restaurants. Pour l'instant, " ça redémarre doucement" confie Stéphan Labasse, président de l'Association des Vitrines d'Orléans, patron de Big Fernand et de Sushi Shop. " Lundi, tous les commerces n'étaient pas ouverts et la pluie ne nous a pas aidés non plus. Mais mardi, il y avait un peu plus de commerces et donc un peu plus de clients, ça va être progressif".

Tous les commerces d'Orléans ont rouvert à l'exception de 2 salons de thé de l'hyper centre, qui ont fermé définitivement pendant le confinement. " Je le déplore mais ce n'était pas forcément lié à la situation" précise Stéphan Labasse . Pour tous les autres, il le reconnait " ça va être dur, on le sait , mais on va s'accrocher".

Succès pour l'opération des chèques solidaires

Preuve que les clients ont quand même envie de revenir et de consommer. L'opération chèques solidaires lancée il y a une dizaine de jours par les Vitrines d'Orléans marche bien. Pour un chèque acheté 10 euros sur le site des Vitrines, il y a 10 euros offerts soit 20 euros à dépenser dans un peu plus de 300 commerces. L'argent, récolté avec ces chèques, permet de renflouer rapidement les trésoreries des commerces tout en favorisant aussi le pouvoir d'achat des clients.

" A ce jour, on a franchi le chiffre symbolique des 100.000 euros de bons d'achat en circulation. On en est extrêmement fiers" explique Stéphan Labasse. Pour mener cette opération, les Vitrines sont aidées financièrement par la Métropole d'Orléans, la Chambre de Commerce et d'Industrie du Loiret, la Chambre des Métiers et des partenaires privés. " Depuis lundi, il y a déjà une centaine de chèques qui ont circulé dans les commerces."

