Déconfinement : derniers préparatifs chez les commerçants du Territoire de Belfort

Les commerçants revivent ! Libraires, fleuristes, boutiques de vêtements, bijoutiers, coiffeurs, etc. Tous étaient fermés pendant un mois avec le confinement. Ce samedi 28 novembre, ils rouvrent leurs rideaux et peuvent bénéficier d'horaires étendus jusqu'à 21h. C'est la première étape du déconfinement annoncé mardi soir par Emmanuel Macron.

La veille de l'ouverture, les commerçants sont sur le pont pour accueillir leurs clients dans les meilleures conditions. "On a enlevé la déco d'Halloween pour mettre la déco de Noël", sourit Florence Vallat, responsable du magasin CCV Vêtements et Chaussures situé sur la zone d'activité de Bessoncourt dans le Territoire de Belfort.

Au programme de la journée, déballage des cartons et mise en rayons des nouveaux articles. Le directeur du Décathlon de Bessoncourt, Adrien, s'y est pris en avance, "Nos 25 salariés travaillent à temps plein depuis une semaine, on avait anticipé cette réouverture en mettant les équipes à 100%. C'était un peu un pari, mais pari réussi."

Gérer la jauge d'un client pour 8 m²

La principale nouveauté, c'est le protocole sanitaire renforcé avec 8 m² par client dans les boutiques. Chacun s'adapte, pour les grandes surfaces, le comptage peut se fait automatiquement à l'entrée. Ce sera le cas, dans les magasins CCV Vêtements et Chaussures et à Décathlon, par exemple.

Pour les boutiques plus petites, en général, elles préfèrent placer une personne à la porte, qui filtre les entrées. Ségolène Forté, la directrice d'Ambiance et Styles, une boutique de décoration belfortaine prévoit "une organisation spécifique". Le problème pourrait venir de la queue à la caisse ou à l'emballage des cadeaux :"On va essayer de mettre en place tout un système de paquets cadeaux pour que ce soit beaucoup plus rapide et qu'il n'y ait pas trop d'attente", explique-t-elle.

Elle recommande aussi "d'éviter de faire ses courses en famille" pour ne pas attendre à l'extérieur du magasin.