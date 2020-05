Déconfinement : des badges "courage" offerts par un salon de thé japonais aux commerces voisins à Metz

Depuis le 22 avril, ce salon de thé propose un drive avec des boissons et pâtisseries japonaises et depuis le 11 mai, date du déconfinement, les clients peuvent venir acheter sur place sans avoir commandé au préalable.

Melli, co-gérante de Manga-T à Metz Copier

"C'est très appréciable de revoir nos clients mais c'est compliqué de se projeter dans l'avenir sans savoir quand on va rouvrir et sans connaitre les futures règles sanitaires des bars et restaurants", expliquent Melli et Usu, les deux co-gérants.

Le badge "Gambatte Gambetta" © Radio France - Cécile Soulé

Pour se donner du courage et en donner aux autres commerces de la rue Gambetta, à Metz, près de la gare, ils ont donc fabriqué et offert à leurs voisins des badges avec l'inscription "Gambette Gambetta", "gambatte" signifiant "courage" en japonais.

Le gouvernement envisage de rouvrir les bars et restaurants dans les départements verts seulement le 2 juin prochain. Pas de date prévue dans les départements rouges comme la Moselle.