Déconfinement : des bars parisiens n'ont pas attendu pour rouvrir leurs terrasses avant le 2 juin

Ils étaient trop pressés de resservir en terrasse. Deux bars parisiens ont installé dès ce vendredi chaises, tables et servi des verres à des aux clients dans le 18e arrondissement de Paris alors qu'ils ne peuvent le faire qu'à partir du 2 juin. La police serait intervenue et renvoyée les clients.

Ils pensaient peut-être prendre un peu d'avance dès ce dernier week-end de mai ou tout simplement ils n'en pouvaient plus d'attendre. Alors que le gouvernement va permettre aux bars, bistrots et restaurants de rouvrir dans les zones vertes dès le 2 juin prochain, en Île-de-France, classée en orange sur la carte, il ne sera possible que de rouvrir les terrasses à partir de ce mardi.

Pourtant, dans le quartier Jules Joffrin, situé dans le 18e arrondissement de Paris, deux bars ont décidé d'ouvrir avant l'heure, dès ce vendredi et de servir des clients installés en terrasse. Ce qui a beaucoup étonnés voisins et passants du quartier, qui n'en croyaient pas leurs yeux.

"À leur place, j'aurai attendu"

Ce samedi après-midi, les fameuses terrasses avaient déjà disparu. Les bar sont de nouveau rideaux tirés et pourrait bien le rester même après le 2 juin pour avoir bravé l'interdit. Habitant le quartier, Richard est à la fenêtre ce vendredi soir et croit rêver : "Il y avait plusieurs tables, sur les deux cafés et pour pouvoir rentrer chez soi, il fallait passer par la route", explique-t-il.

Lui et son ami Alain, qui préfèrent prendre une bière à emporter et se poser sur un banc dans la rue, ne comprennent pas l’idée de rouvrir avant l’heure. "C'est comme un 100 mètres, on part au coup de feu d'habitude, on ne part pas avant", ironise Alain. "Ils ont un peu triché on va dire. Ils ont galéré pendant huit ou dix semaines et ils savaient très bien qu'ils pouvaient faire quelque chose. À leur place j'aurai attendu un peu", estime Richard.

"Une concurrence déloyale"

Selon lui, ce vendredi en début de soirée, la police a demandé à tous les clients de quitter les lieux. L’établissement risque la fermeture administrative et 4.500 euros d’amende. "On essaye de respecter tout et eux tentent le coup", commente un couple qui tient le bistro d'à-côté. "C'est une concurrence déloyale c'est clair. On trouve ça dommage de pas attendre, ça peut mettre une mauvaise image de marque aux autres établissements voisins."

Le couple compte maintenant les heures avant de pouvoir accueillir de nouveau leurs habitués en toute légalité à partir de mardi.