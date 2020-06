Déconfinement : des milliers d'enfants privés de colonies de vacances

Les bureaux de l'association Berguoise sont bien vides et silencieux, depuis 1989 à cette époque on prépare les colonies de l'été. Pas cette année, le Coronavirus est passé par là ! Face à un protocole sanitaire trop lourd, l'ADAV a jeté l'éponge. Les vacances de 4500 enfants venus de toute la région des Haut-de-France sont annulées.

Le directeur José Szymaniak ne voit comment il peut appliquer les mesures de distanciations sociales et les gestes barrières dans une colo avec des enfants et des adolescents.

On doit faire des animations, des activités sportives et culturelles…piscine cinéma…on ne peut pas ! Et un jeu de ballon…comment fait-on pour désinfecter le ballon !