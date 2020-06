Déconfinement : des salariés mosellans inquiets de la crise économique

"On reçoit énormément d’appels de salariés inquiets pour leur avenir".Invité de France Bleu Lorraine ce lundi, Dimitri Norsa, le secrétaire départemental de la CGT, voit les effets immédiats de la crise économique provoquée par l'épidémie de Covid-19. Certains craignent de perdre leur emploi comme ceux qui sont en contrat à durée déterminée et qui pourraient ne pas être renouvelés. Et même des salariés en CDI sollicitent les syndicats quand leur salaire tarde à être versé.

L'industrie touchée

Aucun secteur n'est épargné. RBSI à Téting-sur-Nied et la cokerie d'ArcelorMittal à Sérémange-Erzange ont récemment fait l'actualité pour leur fermeture annoncée. Mais elles ne sont pas les seuls à en croire le syndicaliste qui évoque "des bruits, pas encore officiels" pour d'autres entreprises du département.

Eviter un "désastre économique"

Les plus impactés restent selon Dimitri Norsa, les petites et moyennes entreprises, ainsi que les commerces indépendants, malgré les aides débloquées par le gouvernement. Dans le secteur de l'habillement, il note que les enseignes qui connaissent aujourd'hui en grande difficultés "l'étaient déjà avant la crise qui n'a fait qu'aggraver leur situation." Il demande à ce que l'Etat intervienne de manière forte "pour éviter un désastre économique."