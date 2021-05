Déconfinement : pas de taxes pour les terrasses des bars et des restaurants à Amiens

Après des mois de fermeture, les terrasses, cinémas, musées, théâtres et commerces non-essentiels rouvrent ce mercredi. C'est la deuxième étape du déconfinement. Le couvre-feu est décalé à 21 heures. Un événement que France Bleu Picardie vous fait vivre toute la journée avec des interventions en direct depuis de cafés et des restaurants de toute la Somme.

Brigitte Fouré, le maire d'Amiens, était notre invitée pour évoquer cette reprise d'activité. Elle a d'abord évoqué sa satisfaction vis à vis de ce début de retour à la vie normale : _"_C’est un immense plaisir et je pense que ça remet du baume au cœur des commerçants, mais aussi des amiénois. On n’en avait tous un peu assez de voir ces commerces fermés. Je suis très heureuse de pouvoir être en terrasse ce matin."

Une exonération des droits de terrasse au moins jusqu'au 30 juin

Le maire d'Amiens a aussi évoqué le coup de pouce que la mairie va donner aux cafetiers et aux restaurateurs pour les aider à redémarrer leur activité : "La décision a été prise de les _exonérer de droits de terrasse au moins jusqu'au 30 juin_. Après, on verra en fonction des circonstances. Mais nous avons surtout autorisé l''extension des terrasses. Comme vous le savez, ces établissements n'ont pas le droit d'avoir la même jauge qu'en temps normal. Nous leur permettons donc de s'étendre un peu plus, pour avoir plus d'espace pour offrir à leurs clients et donc de rentabiliser davantage leur réouverture. Nous avons été jusqu'à bloquer des places de stationnement pour permettre à des commerces de d'installer une terrasse devant chez eux."

Brigitte Fouré précise aussi que les commerces non-essentiels seront autorisés à ouvrir le dimanche, conformément à un arrêté préfectoral et un arrêté municipal du mois de janvier.

L'interview complète de Brigitte Fouré est à réécouter ici.