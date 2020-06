Déconfinement : les touristes étrangers reprennent doucement leurs réservations en Seine-Maritime

Alors que certains pays, comme l'Italie ce mercredi, rouvre leurs frontières, croisera-t-on des touristes venus de l'étranger cet été sur le littoral de Seine-Maritime ? "Il y a des réservations qui se font", confirme Benoît Rémy. Selon le directeur des offices de tourisme du Havre et d'Étretat, ce sont essentiellement les habitants des pays voisins qui sautent le pas : "L'optimisme général fait que l'on signale partout que les gens vont pouvoir se déplacer."

Bien sûr, les réservations n'atteignent pas les niveaux de l'année précédente. "Ceci dit, les années précédentes, à cette période de l'année, les mois de juillet et août étaient quasiment complets, explique Benoît Rémy, invité ce jeudi de France Bleu Normandie. Donc ça évolue petit à petit. Ca va très vite pour les gîtes, c'est un peu plus long pour les campings et encore plus pour les hôtels."

Selon Benoît Rémy, les touristes étrangers peuvent représenter entre 15 et 40% de la clientèle au Havre l'été, et jusqu'à 80% à Étretat. S'il a bon espoir de revoir pendant les vacances les touristes venus des pays limitrophes de la France, l'inconnue, selon lui, reste les États-Unis, où l'épidémie de coronavirus est loin d'être terminée. Les touristes américains sont la clientèle principale des croisières sur la Seine, très affectées par la pandémie.