Déconfinement : des transports régionaux à petits prix pour les vacances

Plus de billets de train à 1 euro, plus de cars à 2 euros, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, au-delà des aides directes aux professionnels du tourisme veut encourager les habitants de la Région, eux aussi touchés par cette crise, à prendre des vacances en Occitanie.

La Région va tripler le nombre de billets de train à 1 euro. Et ça pour 4 mois : juin, juillet, août et septembre. Ce sera à partir du week-end prochain, celui des 6 et 7 juin. Les 5 lignes entièrement à 1 euro, dont la Nîmes-Grau du Roi, sont toujours là. Cette action c'est le triplement des billets à 1 euro sur les autres lignes.

Action aussi en direction des cars régionaux… tous les cars "liO"de la Région Occitanie seront au maximum à 2 euros et ça à partir du premier juillet. 2 euros pour le billet simple s'entend.

Et puis, mais là c'est un vœu, Carole Delga réitère son appel aux sociétés autoroutières de lever les barrières en juillet/août. Que ces sociétés qui vivent confortablement, 3 milliards d'euros de dividende distribués en 2018 dit-elle, se penchent sur les Français, lèvent les barrières, leur faisant gagner mettons 50 euros de péage, qu'ils dépenseront arrivés à destination dans de l'hébergement ou de la restauration.