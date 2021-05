Déconfinement du 19 mai : les commerces rouvrent, mais les Aixois restent prudents

Les commerces non-essentiels sont à nouveau accessibles, et avec eux, la possibilité de faire son shopping "pour de vrai". Marie-Annick, qui n'aime pas commander sur Internet, compte bien en profiter : "J'ai prévu un road-trip dans les magasins ! Toute la journée !", s'amuse-t-elle.

Contrainte à "des économies forcées", elle se permet de se faire "un peu plus plaisir" à l'occasion de la réouverture des magasins. Son amie Joëlle renchérit : "On n'a rien acheter pendant je ne sais pas combien de temps, alors on va dépenser au maximum avant l'été."

"Ça va être la cohue, tout le monde n'attend que ça"

Mais tout le monde n'est pas du même avis que les deux amies. Lia affirme avoir hâte de pouvoir recommencer à acheter en magasin, mais compte "attendre un petit peu avant d'y retourner". Car la jeune femme a pris goût aux achats en ligne et avoue avoir déjà "beaucoup commandé" sur Internet.

Le centre-ville d'Aix-en-Provence a tout pour séduire les accro aux shopping. © Radio France - Lou Momège

En 2020, les ventes en ligne ont en effet augmenté de plus de 30 % selon les chiffres de la Fédération d'e-commerce et de vente à distance. Laurent s'en est d'ailleurs très bien accommodé : "Le confinement ne m'a pas dérangé parce que tout restait accessible en click and collect." Pour lui, la réouverture des magasins, "c'est bien", mais il ne sera pas le premier au rendez-vous.

Idem pour Tania, qui n'ira pas dans l'immédiat, par peur de la "cohue" générale. "Tout le monde n'attend que ça, donc tout le monde va se retrouver dans les magasins, et moi, je ne préfère pas", confie-t-elle. Elle ajoute, rieuse : "Par contre, les terrasses, je ne dis pas non !"