Déconfinement du 19 mai : "que du bonheur !"

Ils sont impatients, heureux, émus : les patrons de cafés, de restaurants, de boutiques partout en Côte-d'Or vivent - enfin - des heures plus légères, avec la réouverture possible de leurs établissements et ce début de retour à une vie presque normale.

A Dijon et partout en Côte-d'Or, les cafés, bars et restaurants sont à nouveau autorisés à ouvrir leurs portes, sous conditions, et seulement en extérieur pour ceux qui ont la chance d'avoir une terrasse. C'est le cas de Christine Tournier, la patronne du café du Centre à Nuits-Saint-Georges, contactée tôt ce mercredi matin : sa joie est à la mesure de l'attente.

Je tiens à remercier mes clients

"C'est que du bonheur" dit-elle, "je suis tellement contente de rouvrir, les clients sont là, tout le monde a le sourire. Il y a du monde déjà, quelques clients qui se sont installés sur la terrasse. Il y a 54 places, donc on va la remplir à moitié. C'est une reprise en douceur, la météo ne sera pas forcément favorable, mais ce n'est que du bonheur.

C'est la première fois que Christine ferme aussi longtemps en 23 ans de présence à Nuits-Saint-Goerges, même si elle a fait le choix de garder l'établissement en veille, avec la vente de cafés à emporter. "On a décidé ça avec mon fils, et d'ailleurs je tiens vraiment à remercier tous mes clients, qui sont venus régulièrement, même au mois de février quand il faisait -7 degrés. ils étaient là, présents devant le bar pour prendre leur café, et c'est aussi pour eux que je fais ce métier."

Les boutiques non-essentielles de retour en présentiel

Lever de rideaux également pour les commerces non-essentiels. Bertrand Arqué à la tête de la boutique Trirox vend des vêtements et accessoires pour hommes, des objets de déco . Et lui aussi a hâte de retrouver ses clients. Ils seront de la partie, il n'a aucun doute.

"Je suis d'une nature optimiste, ils ont été présents lors deux premiers déconfinements. Il n'y apas de raison qu'ils ne soient pas là. Aujourd'hui avec la réouverture des terrasses il y a va y a voir une dynamique, une synergie qui va se faire, et je pense que dès que le beau temps sera là on retrouvera le plaisir de flâner dans Dijon."

Bertrand Arqué lui aussi a gardé un lien avec ses clients pendant le confinement, mais avec l'humour. Des petites pastilles vidéos à la mode Tiktok, qui lui ont permis de patienter et de faire patienter tout le monde, avec le jour J. De l'humour, mais pas de folie non plus, la journée s'annonce normale pour le patron de Trirox : "on aimerait bien faire la fête, mettre un DJ, mais avec le protocole et les règles de distanciation, on va rester sages."