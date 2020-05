Déconfinement : du sac au masque, elles relancent leur activité à Olivet !!

" Dans cette drôle d'histoire que nous vivons, il y a aussi de belles histoires et nous en sommes la preuve." Christelle Bourgoin ne réalise toujours pas comment sa vie professionnelle et celle de son associée, Florence, ont été bouleversées avec la crise du coronavirus. Les deux femmes ont lancé il y a un an et demi leur société de maroquinerie, F&C, pour des sacs et des ceintures personnalisés. Elles possèdent un atelier boutique dans le centre ville d'Olivet.

Le masque nous a sauvées

" Avec le confinement, notre activité est tombée à zéro. On s'est dit que ça allait être très dur surtout pour nous, jeune entreprise et puis on a reçu un appel inattendu". Un chef d'entreprise contacte les deux créatrices pour savoir si elles fabriquent des masques. " On a dit non, et puis ça a trotté dans nos têtes et on s'est dit que si on savait fabriquer un sac, on savait faire un masque". Et c'est comme ça que l'aventure est partie : " On a fait fabriquer notre tissu, on a choisi un filtre certifié de haute qualité qui est lavable 200 fois et on a mis un petit pont de nez sur le masque pour qu'il soit bien adapté au visage". Le masque F&C est vendu 13 euros l'unité et 1 euro est reversé à l'association les Blouses Roses qui intervient à l'hôpital d'Orléans. "C'est vraiment un masque du cœur, on y tenait et c'est même écrit dessus."

Le masque du cœur de Florence et Christelle - Christelle Bourgoin

1.700 commandes et un appel à des auto-entrepreneurs

De fil en aiguille, les commandes ont afflué. "Aujourd'hui, entre les entreprises et les particuliers, on est à 1.700 commandes de masques. On n'aurait jamais imaginé cela" raconte Christelle, un peu émue. " L'activité est telle que nous devons faire appel à des auto-entrepreneurs, qui s'y connaissent en couture, pour nous aider à produire". Et ce retournement de situation va même plus loin pour les deux olivetaines. " Depuis le lancement de notre société, on ne s'était toujours pas versé de salaire et là, on va enfin pouvoir le faire. C'est évidemment une grande satisfaction."

Pour Christelle, il n'est évidemment pas question de se réjouir de la situation sanitaire et économique actuelle. "Notre force, c'est d'avoir su réagir, rebondir. Et même si on a envie de revenir à notre métier de base, la maroquinerie, on sait que le masque est encore là pour un moment. Ce sera donc un produit en plus pour nous." Ce qui est sûr, c'est que les deux créatrices ont plus d'un tour dans leur sac. En décembre 2017, au tout début de leur projet, elles s'étaient fait connaitre en offrant un sac en cuir à la première dame, Brigitte Macron.