Déconfinement en Bourgogne-Franche-Comté : les sociétés de nettoyage sortent enfin la tête du seau

Après deux mois très compliqués et des pertes massives de chiffre d'affaires les sociétés spécialisées dans le nettoyage retrouvent des couleurs. En Bourgogne-Franche-Comté, le téléphone recommence à sonner et les carnets de commande -encore loin d'être pleins- se remplissent peu à peu.

C'est un secteur pas forcément toujours très visible habituellement. Mais qui représente tout de même plus de 12 000 entreprises et un demi-million d'emplois en France. Après deux mois très compliqués pour elles, les sociétés de nettoyage retrouvent peu à peu des marchés.

Plus de 50% de chiffre d'affaires perdu en avril

Après avoir perdu 25% en moyenne de chiffre d'affaires en mars et plus de 50% au bas mot au mois d'avril dernier, la fin annoncée du confinement le lundi 11 mai prochain, représente pour elles une excellente nouvelle. Si les carnets de commande sont loin d'être pleins ces sociétés sentent un véritable frémissement.

"Depuis 48 heures le téléphone n'arrête pas de sonner"

Pascal Nowak est à la tête de l'entreprise "Ambiopropreté" à Auxerre dans l'Yonne il est par ailleurs président de la Fédération Nationale des Entreprises de Propreté pour le Grand-Est. "Après avoir perdu tout ce chiffre d'affaires pendant un mois et demi nos carnets de commande ne peuvent pas être pleins. Par contre on sent vraiment une reprise et un affolement depuis 48 heures nos téléphones sonnent en permanence".

"Les entreprises veulent mettre leurs locaux au propre"

Mais qui sont ces clients qui se manifestent de nouveau et que veulent t-ils ? Réponse de Pascal Nowak : "ce sont beaucoup d'entreprises qui ont besoin de remettre leurs locaux au propre avec un peu de désinfection et beaucoup de nettoyage de façon à pouvoir rouvrir le 11 puisque les cahiers des charges qui leurs sont imposés sont très lourds".

"Beaucoup d'entreprises privées, très peu de publiques"

Parmi ces sociétés "nous avons beaucoup de demandes d'entreprises privées mais à ce jour très peu de demandes d'entreprises publiques, c'est pour ça qu'il sera très dur de retrouver très vite notre chiffre d'affaire, nous devrions très rapidement retrouver 50% de ce chiffre d'affaires mais il y a une partie qui sera très longue à revenir" pronostique le chef d'entreprise.

"10% d'entreprises en difficultés, 5% ne se relèveront pas"

Selon une enquête interne de la Fédération Nationale des Entreprises de Propreté au minimum 5% des entreprises du secteur ne se relèveront pas de la crise du COVID-19 en France et 10% connaîtront d'importantes difficultés.