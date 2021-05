Déconfinement, en Corse le tourisme en ordre de marche

Ce lundi 3 mai marque la fin de la restriction des 10 kilomètres et la première étape du déconfinement annoncé par Emmanuel Macron la semaine dernière. Nous pouvons donc à nouveau nous déplacer librement dans le pays et cela a déjà un impact direct sur les réservations notamment dans les transports.

"Des réservations à la hausse pour le mois de mai"

Conséquence immédiate, les réservations de billets d'avion et de bateau ont sensiblement augmenté dès ce week-end © Radio France - France Bleu

Conséquence immédiate, les réservations de billets d'avion et de bateau ont sensiblement augmenté dès ce week-end. C'est le cas pour la Corsica Linea, même si la compagnie veut rester prudente. Pasquine Albertini, la directrice de la communication, explique avoir constaté « très rapidement des réservations à la hausse pour le mois de mai » suite aux annonces présidentielles. Selon elle, « les évènements ont appris aux opérateurs à être assez prudents », des compagnies « habituées désormais à ce que la situation sanitaire évolue et à s’adapter ». Les réservations pour la saison estivale commencent également à se multiplier et « l’été semble se dessiner de manière assez positive mais la prudence reste de mise » dit-elle.

"Nous recommençons à avoir un petit trafic"

Du côté de la Corsica Ferries, un frémissement se fait également sentir selon Pierre Mattei, le président de la compagnie aux bateaux jaunes évoque « un trafic quasiment nul » jusqu’à ce week-end alors qu’il commence à reprendre pour les week-ends du 8 mai, de l’Ascension et de Pentecôte. « Évidemment ce sera très loin des trafics habituels d’avant-saison » dit-il. Seul élément positif pour le chef d’entreprise « sur les réservations d’été, des flux comparables à 2019 » commencent à être constatés ce qui montre que « pour les Français la Corse a une très forte attractivité mais les Européens, un tiers de l’activité de la compagnie, attendent toujours la levée des restrictions et qu’on puisse traverser les frontières sans problème ».

Le paradoxe hôtelier

Hôtel Marina Viva, Grosseto-Prugna - DR/

Paradoxalement certains hôtels continuent à voir des séjours annulés, notamment pour les longs weekends du printemps. Benoît Chaudron, hôtelier dans la région ajaccienne et membre de l'UMIH espérait ouvrir le 15 mai, « on avait beaucoup de réservations pour le pont de l’Ascension mais avec la fermeture des restaurants et des espaces communs jusqu’au 19 mai il y a eu beaucoup d’annulations » dit-il. Pour l’hôtelier « à partir du 9 juin avec le couvre-feu à 23h cela devient très intéressant, mais jusque-là on va rester sur des perspectives assez faibles, ce sera que de la réservation de dernière minute et individuelle ». Les perspectives pour mai/juin ne sont donc pas exceptionnelles selon lui.

"Pour le moment il n'y a pas de projection possible"

Même si l'on peut voyager, le maintien du couvre-feu et de la fermeture des bars et restaurants semblent donc décourager les touristes. Les professionnels du tourisme espèrent une réelle embellie à compter du 9 juin, les restaurants pourront alors ouvrir et le couvre-feu sera repoussé à 23 heures. Pour Benoît Chaudron, « en juillet août ça parait dans les clous d’une année normale voire bonne » mais il faut encore attendre pour voir comment vont muter les autorisations, quels pays vont rouvrir, etc… « Les gens ont pris l’habitude de réserver à la dernière minute, donc on ne voit rien du tout, ils attendent de comprendre les mesures » explique-t-il. La question cette année est aussi de savoir si les Français vont choisir de rester en France ou non cet été, « pour l’instant il n’y a pas de projections possibles » dit-il.