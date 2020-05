Coronavirus en Dordogne : la Protection civile lance un appel aux dons

Comme la Fédération nationale avant elle, la Protection civile 24 lance un appel aux dons.

Ses bénévoles ont l'habitude d'être mobilisés sur les manifestations sportives et culturelles comme les 100 km de Belvès ou encore la Félibrée. Mais elles ont toutes été annulées à cause de l'épidémie de coronavirus. La Protection civile 24 ne reçoit donc plus les subventions des mairies organisatrices de ces événements.

L'association se retrouve à payer les loyers de ses locaux de Périgueux, Sarliac et Boulazac et l'entretien de ses camions, avec les fonds de trésorerie tout en intervenant de temps en temps pour lutter contre l'épidémie : "A ce rythme là, je crains que nous ne puissions plus assurer nos frais fixes dans quelques mois et nous devons pourvoir être opérationnels quand le moment sera venu." assure Jean-Jacques Freinex, le président de l'association en Dordogne.

La Protection civile 24 en appelle donc à la générosité des Périgourdins. Vous pouvez soutenir l'association via un pot solidaire sur internet.