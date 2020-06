Déconfinement en Dordogne : les entreprises du BTP se sont adaptées aux protocoles sanitaires

Désormais les casques et les chaussures de sécurité ne sont plus les seuls équipements obligatoires sur un chantier. Le préfet de la Dordogne est venu le constater ce mardi 8 juin sur le chantier de la future halte ferroviaire de Boulazac en Dordogne. La dizaine d'ouvriers qui s'activent portent tous un masque. "Il ne s'agit pas là de la seule contrainte" explique Benoît Deveaux, chef de chantier en génie civil au sein de l'entreprise Laurière & fils. "Il faut désinfecter le matériel en permanence explique-t-il, penser à ramener les masques pour les nettoyer. Nous avons mis en place une cabane de confinement pour une personne qui ne se sentirait pas bien et qui voudrait s'isoler, toutes les cabanes sont désinfectées tous les soirs pendant deux heures par une entreprise spécialisée. Enfin nous avons mis en place des cheminements pour éviter de se croiser sur la zone de chantier. Le plus dur était le départ, mais maintenant que tout est en place, ça devient une habitude" reconnait-il

Le chantier de la future halte ferroviaire de Boulazac mobilise une dizaine d'ouvriers © Radio France - Emmanuel Claverie

Les entreprises périgourdines se sont adaptées

"Les entreprises fonctionnent correctement et disposent de tout le matériel nécessaire" constate sur place le préfet de la Dordogne. Il faut s'adapter et cela a nécessité un certain temps entre les fédérations professionnelles et le Ministère du travail pour bien caler les processus et bien organiser les protocoles qui permettent aux salariés de travailler en toute sécurité par rapport aux risques de contamination explique Frédéric Périssat. Le préfet qui reconnaît que la population et les entreprises ont fait les efforts nécessaires. Mais face à ceux qui appellent à déconfiner plus rapidement, Frédéric Périssat met en garde. "Il faut continuer à être prudent, se montrer responsable pour soi-même et pour les autres estime-t-il. C'est ce qui permettra de conserver notre attractivité et faire que l'activité économique, qu'elle soit touristique, industrielle, des travaux publics, redémarre durablement" conclut-il.