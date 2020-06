Déconfinement en Dordogne : chez cette traiteur de Montignac, l'annulation des mariages plombe la trésorerie

La communauté de communes de la Vallée de l'Homme présentait, ce vendredi matin, les subventions qu'elles proposent pour venir en aide aux entreprises du territoire. La Vallée de l'Homme va débloquer une enveloppe de 100 000 euros. Ces subventions pourront être cumulées avec les aides de l’État, sous conditions. Au détour de la réunion, nous avons rencontré Florence Picon, co-gérante du traiteur Paco Paella. Son activité subit de plein fouet la crise du Covid-19.

Pas de mariage, un manque à gagner

Les imposantes poêles de Paco Paella sont bien vides en ce moment. Elles sont désormais rangées à l'étage du magasin en attendant de resservir pour les grandes occasions : "D'habitude, ces poêles sont alignées et on cuisine devant les invités" raconte Florence Picon.

Cette année pas de fête, pas de baptême, pas de mariage : certains événements sont repoussés à l'année prochaine. Un crève cœur pour Florence Picon : "la paella, c'est la fête" s'amuse t-elle. Et forcément le trou dans la caisse se creuse : "Dans notre profession, c'est 80% de notre travail, c'est énorme. On avait un planning rempli ! C'était des événements qui allaient de 100 à 800 personnes" explique la co-gérante.

Une activité de commandes et de livraisons

La boutique reste quand même ouverte deux jours par semaine, le mercredi et le samedi. L'entreprise a mis en place un service de commande et de livraisons pendant le confinement sur le secteur proche de Montignac : "Les gens commandent par téléphone ou sur place et repartent avec des barquettes de paella. Cette activité nous aide, ça permet de vivoter".

Les clients sont très contents. Ils nous disaient que ça amenait un petit plus pendant le confinement - Florence Picon à propos de leur service de commande.

Paco Paella a également pu compter sur les aides de l’Etat : "Nous avons touché les 1500 euros, c'était primordial car nous sommes cinq personnes dans l'entreprise". Une aide bienvenue pour s'en sortir. En revanche, les aides de la banque (PGE - Prêt Garanti par l'Etat) ont tardé à arriver : "Ce qu'on entend à la télé, ce n'est pas toujours vrai sur le terrain. On nous a refusé un prêt la première fois. Là, ça commence à bouger. Mais un prêt, c'est un prêt. Il faudra le rembourser"explique Florence Picon.

Aujourd'hui ça ne suffit plus : "Le futur nous inquiète" explique Florence Picon, anxieuse. "Mais on est optimiste !". L'entreprise demande désormais des aides spécifiques et précises pour le secteur de l’événementiel.