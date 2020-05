Déconfinement en Gironde : 40% des entreprises pourraient ne pas rouvrir le 11 mai

40% des entreprises de Gironde pourraient ne pas reprendre leur activité lundi prochain. Chiffre annoncé par la CCI de Bordeaux ce mardi et qui ressort d'un sondage réalisé par la chambre de commerce. Les TPE et certains artisans sont notamment concernées à causes d'importants problèmes financiers.