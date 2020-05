Déconfinement en Gironde : il va falloir penser le tourisme autrement

Le tourisme ne sera sans doute plus jamais le même après l'épidémie de coronavirus. Édouard Philippe évoque ce jeudi matin avec les professionnels du secteur, le "plan Marshall" que le gouvernement veut mettre en place pour soutenir la filière, sérieusement ébranlée par la pandémie. Un plan attendu de pied ferme par les acteurs du tourisme en Nouvelle-Aquitaine, pour "assurer leur survie" et "investir pour l'avenir", relève Michel Durrieu, directeur général du Comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine, invité de France Bleu Gironde, ce jeudi matin.

Le gouvernement lance donc une deuxième vague d'aides pour le tourisme après les 10 milliards d'euros débloqués pour les mesures d'urgence. Ils ont "permis aux entreprises de survivre et d’arriver jusqu’à cette saison d’été", note Michel Durrieu. Mais les besoins ne s'arrêteront pas là.

D'autant qu'après l'urgence, ce plan Marshall, un plan d'investissement d'1,3 milliard d'euros impliquera une transformation profonde de l'économie touristique, qui devra être plus verte, davantage basée sur le numérique. Cette somme "devrait être investie directement dans le capital des entreprises pour accompagner ces transformations. Il va falloir, repenser nos hébergements, mais aussi les sites touristiques qui accueillaient beaucoup de personnes", explique le directeur général du Comité régional du tourisme.

On va devoir faire plus petit avec moins de monde alors que jusqu'ici on pensait plus grand avec plus de monde. Les prix vont augmenter - Michel Durrieu, directeur général du Comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine