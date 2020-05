Déconfinement en Gironde : les réservations pour l'été encore timides dans les hôtels et les campings

Les Français pourront partir en vacances -en France- cet été, a assuré le Premier ministre la semaine dernière. Une déclaration qui n'a pas provoqué de vague de réservations dans l'hôtellerie girondine. "C'est extrêmement timide" explique Laurent Tournier, président du syndicat professionnel des restaurateurs et hôteliers en Gironde (UMIH 33). "Dans les hôtels, ça commence à frémir, très timidement. Les choses sont encore complexes et incertaines."

Le tout, c'est de ne pas aller trop vite et d'être certain de rouvrir dans de bonnes conditions

Les hôtels n'ont jamais officiellement fermé mais leur activité a été restreinte, voire inexistante, pendant le confinement. La location de chambres à vocation touristique a même été limitée sur 20 communes du littoral girondin. Et le déconfinement ne signifie pas la reprise, puisqu'il est toujours interdit d'ouvrir les restaurants, y compris ceux des hôtels. Difficile, alors, de se projeter sur la saison estivale. "On imagine mal, dans nos restaurants et nos hôtels, des gens masqués, suspicieux de savoir s'ils ont touché une chose ou une autre" poursuit Laurent Tournier. "On a des métiers conviviaux, on va au contact des clients (...) le tout, c'est de ne pas aller trop vite et d'être certain de rouvrir dans de bonnes conditions."

"Il nous faut une date fixe d'ouverture" : les campings s'impatientent

L'hôtellerie de plein air, elle, voudrait bien organiser sa saison estivale. Mais les campings sont toujours interdits d'activité et ne savent pas quand ils pourront reprendre. "Ce qu'il nous faut, c'est une date fixe d'ouverture. C'est le plus important" déclare Lionel Pujade, président du Syndicat de l'hôtellerie de plein air en Gironde, et lui-même propriétaire d'un camping au Teich. Pour lui, impossible de s'organiser tant que les conditions de réouverture ne sont pas fixées par le gouvernement. "Est-ce qu'on doit recruter maintenant, est-ce qu'on pourra avoir le club enfants, est-ce qu'on embauche des animateurs, est-ce qu'on sera autorisés au maximum de nos capacités?" s'interroge Lionel Pujade.

Il y a des gens qui annulent, pour cet été

Comme Laurent Tournier, Lionel Pujade a observé un léger frémissement du côté des réservations depuis une semaine. "Ça s'est mis à bouger un petit peu dans les deux jours qui ont suivi l'annonce du Premier ministre mais là, ça s'est re-calmé. Comme on entend un peu tout et n'importe quoi...tant qu'on n'aura pas une date officielle de réouverture, on n'aura pas trop de réservations. Je pense que les gens sont un peu dans l'attente (...) il y en a qui annulent encore, pour cet été." Mais cela ne tracasse pas Lionel Pujade, qui compte sur les réservations de dernière minute. Pour lui, l'urgence, c'est de fixer un calendrier avant la fin du mois de mai, pour préparer sereinement la réouverture et gérer au mieux une trésorerie qui a souffert de la crise.