Déconfinement en Gironde : « On va pouvoir rebondir » assurent les professionnels du tourisme de plein air

France Bleu : Votre première réaction à ces annonces très attendues par la profession ?

Lionel Pujade : Un grand soulagement. On sait qu’on va pouvoir faire une petite saison. C’était la seule chose qui nous importait pour pouvoir tenir financièrement le coup jusqu’en 2021.

Vous avez eu peur de ne pas pouvoir rouvrir les campings ?

La crainte, c’était la saison blanche. Il y a beaucoup d’entreprises qui n’auraient peut-être pas tenu le coup. Là on un horizon, un bel horizon. On avait déjà beaucoup de réservations pour cet été et on va pouvoir les assurer. On a déjà un petit prévisionnel pour juillet et août. Les gens vont arrêter d’annuler et on va avoir de nouvelles réservations d’ici l’été.

Ça fait plusieurs semaines que vous attendiez cette annonce ?

On l’attend depuis qu’on a fermé administrativement. On a eu depuis début avril des chiffres d’affaire à zéro, le personnel en chômage partiel, pas de visibilité, les échéances qui arrivent, la trésorerie qui s’émiette…On est des petites entreprises, ça nous a fait peur. On a eu des catastrophes avec les tempêtes il y a quelques années. Mais la tempête c’est un jour, on reconstruit et on repart. Là, on ne savait pas si on allait pouvoir repartir. Psychologiquement c’est très dur.

Des patrons de camping ont déjà dû mettre la clé sous la porte ?

Non. Pas encore. On aurait été à la catastrophe si on n’avait pas pu ouvrir au 1er juillet. Là on va pouvoir ouvrir tranquillement, faire un peu de chiffre d’affaire. On va avoir des aides, des prêts accordés, des possibilités de s’en sortir, on va pouvoir rebondir. Mais on préfère rebondir avec le fruit de notre travail qu’avec l’argent de l’Etat.

Espérez-vous rouvrir avant le 1er juillet ?

Plus tôt on ouvrira, mieux ce sera. Notre objectif c’était de faire la saison. Si on ouvre le 15 juin tant mieux. On pourra bien préparer le personnel, préparer les établissements pour recevoir les gens en toute sécurité. Un saisonnier, ça se forme, donc si on peut ouvrir le 15 juin, ce sera profitable pour tout le monde. La haute saison débute le 4 juillet. Ça nous ferait entre trois semaines et un mois pour bien se préparer.