Déconfinement - En Mayenne, c'est la ruée vers les magasins de sport

Les magasins de sport sont bondés en Mayenne cette semaine. Le déconfinement donne des ailes aux passionnés de course à pied, de vélo, très nombreux dans le département, et qui ne vont pas hésiter à aller se défouler, transpirer et penser à autre chose qu'au Covid-19.

Dans cette grande enseigne, à Ernée, des rayons fonctionnent plus que d'autres en ce moment explique l'un des responsables du magasin Sport 2000, Jérôme Bouteloup : "on a un rayon vélo très important ici et ça marche bien. Après le confinement, les gens achètent des vélos neufs, des vélos électriques. Ce sont des achats que nous n'avions pas constatés les années précédentes".

Le "rush" aussi sur les baskets, car certains ont grandi en deux mois poursuit-il : "des enfants ont pris une taille supplémentaire. Ce sont des achats utile, c'est la grande force du marché en ce moment".

Jogging et vélo, c'est furieusement tendance en Mayenne

Les clients sont forcément heureux de renouveler leur garde-robe sportive : "nous, commerçants, sommes ravis de les revoir et en plus ils jouent le jeu. Tout se passe bien au niveau de la sécurité. Tout le monde porte un masque. Personne n'a peur, ça fait du bien".

Le département de la Mayenne est un terrain idéal pour le jogging, avec chemin de halage, les parcs et les forêts. Et à Décathlon-Laval, la chaussure de course se vend à la chaîne ou presque depuis la réouverture du magasin détaille son directeur Martin Debruyne : "la chaussure de running s'use rapidement et donc il faut penser à renouveler régulièrement".

Le seul point noir, c'est l'activité autour des sports collectifs et de combat qui restent interdits (foot, hand, basket, volley, rugby, judo...) où la distanciation physique n'est pas possible.