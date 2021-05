Déconfinement : en Mayenne, le soulagement des professionnels du tourisme

Depuis ce lundi 3 mai, on peut se balader, au-delà des 10 kilomètres qui limitaient nos déplacement jusque là. A partir du 19 mai, les terrasses vont pouvoir rouvrir. Si c'est un soulagement, pour les professionnels, d'avoir enfin un calendrier, il reste cependant des inquiétudes, aussi bien pour les restaurateurs dont les terrasses ne seront pas rentables "la météo est toujours incertaine en Mayenne", dit Gilles Poulain, du Cap-Horn, à Laval, que pour les hôteliers qui réclament plus de confiance du gouvernement.

Des terrasses peu rentables

Pour le patron du Cap-Horn, à Laval, " c'est un soulagement de disposer de dates, pour une réouverture, mais cela ne concerne que les professionnels qui disposent de terrasses". Et d'ajouter " les débits de boissons, le soir, les discothèques, ne sont pas concernés par ces réouvertures". Le patron du restaurant s'inquiète également de la météo, incertaine en Mayenne, qui peut faire fuir les clients " aujourd'hui , quand vous exploitez en terrasse, cela représente 30 % de votre chiffre, s'il pleut, ce sera zéro".

Une hôtelière réclame plus de confiance

Anne-Laure Alléard est la patronne du Parc Hotel et Spa de Chateau-Gontier-sur-Mayenne. Pendant cette période de confinement, les hôtels sont restés ouverts. Elle réclame davantage de confiance de la part du gouvernement. "Pendant toute cette période, nous avons su faire respecter les règles sanitaires. Il nous faut plus de confiance, quitte à renforcer les contrôles". Elle estime qu'il faut rouvrir les salles de restauration. "Nous sommes obligés de servir le dîner dans les chambres, où les clients se regroupent parfois, alors que nous disposons de grandes salles. Il faut les rouvrir".

Camping d'Evron - Emilien Leroy

Les réservations redémarrent dans les campings

Pour les patrons de campings, c'est aussi le soulagement, d'autant que les clients semblent reprendre confiance et réservent de nouveau. Emilien Leroy est le directeur du camping d'Evron et il le dit :"Depuis une dizaine de jours, les appels augmentent et les gens commencent à se projeter sur les prochains week-ends et les vacances". Les emplacements "nus", qui nécessitent de partager les sanitaires, n'ont toujours pas la cote. Quant à la surveillance des règles sanitaires, dans les petits campings, d'après Emilien Leroy, c'est possible, mais "plus difficile dans les grands campings où parfois les vacanciers sont nombreux, dans les piscines ou les sanitaires".