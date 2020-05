Déconfinement - En Mayenne, les commerces rouvrent avec de strictes mesures sanitaires à respecter

Nous y sommes : les magasins rouvrent ce lundi matin. Pour la plupart des boutiques de prêt-à -porter, ce sera demain mardi 12 mai.

On espère que nos clients vont revenir consommer en centre-ville

Evidemment, ce premier "jour d'après" ne sera pas tout à fait comme ceux d'avant le confinement. Les masques, le gel, les gants, la distanciation physique, les commerçants s'y sont préparés depuis plusieurs jours.

Chez les esthéticiennes, les coiffeurs, les agendas sont déjà pleins à craquer. En revanche, pour les magasins de vêtements, c'est la grande inconnue souligne la présidente de l'association des commerçants lavallois : "on pense que la reprise va être lente, les clients seront méfiants. On va tenter de les mettre en confiance. On s'est équipé pour que les mesures barrières soient respectés. On espère que nos clients vont revenir consommer dans le centre-ville".

On désinfectera les cabines d'essayage après chaque passage

Dans les magasins de vêtements, on regarde et on touche beaucoup également. Un véritable casse-tête. Quelles mesures de protection ont été prises ? La réponse de la propriétaire d'une boutique de prêt-à-porter : "seuls 5 personnes pourront rentrer en même temps. Il y a aura du gel. Le port du masque sera conseillé mais pas obligatoire. On désinfectera les cabines d'essayage après chaque passage. Et on isolera pendant 4 heures les vêtements que nos clients n'auront pas achetés".