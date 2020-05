Déconfinement - En Mayenne, une campagne d'affichage pour soutenir les artisans et les commerçants

La CCI, la Chambre des Métiers et d'Artisanat et le Conseil Départemental de la Mayenne lancent une campagne d'affichage pour inciter la population du département à consommer local et à privilégier les commerces de proximité.

Une campagne d'affichage pour soutenir les artisans et les commerçants mayennais

"Les commerçants et les artisans sont remarquables", c'est le nom de cette campagne d'affichage qui a pour but de soutenir des filières qui ont beaucoup souffert de la période de confinement. Beaucoup d'entre eux ont malheureusement vu leur chiffre d'affaires réduit à néant et d'autres ont dû mettre la clé sous la porte.

Une opération qui démarre ce lundi et déclinée sous la forme de photos qui évoquent les métiers de coiffeur, boucher, libraire, bijoutier, boulanger, les commerces de vêtements, de produits frais.

La CCI et la Chambre des Métiers et d'Artisanat de la Mayenne espèrent ainsi que "certains comportements d'achats locaux, de circuits-courts, qui ont émergé ces deux derniers mois puissent perdurer dans le temps et s'amplifier".