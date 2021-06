Pour cette nouvelle étape du déconfinement ce mercredi 9 juin, les restaurants peuvent rouvrir en intérieur. Les piscines, les salles de sports seront également accessibles. Au Mans, la salle "Keep Cool" a été inaugurée début 2020. En un an, il y a eu plus de jours de fermetures que d'ouvertures.

Déconfinement en Sarthe : la salle de sports Keep Cool prépare sa réouverture au Mans

Nouvelle étape pour le déconfinement ce mercredi. Les restaurants peuvent rouvrir leurs salles en intérieur avec une jauge à 50%. Le couvre-feu passe à 23h00. Les piscines peuvent rouvrir de même que les salles de sports. Au Mans, les gérants de la salle "Keep Cool", ont hâte de retrouver leur adhérents. L'établissement a ouvert seulement début 2020 et avec le confinement, il a enregistré plus de jours de fermetures que d'ouvertures.

Le responsable de la salle Keep Cool au Mans, Romuald Besson © Radio France - Charles Deyrieux

Une jauge à 50% et un scan code pour rentrer dans la salle

Il y a peu d'aménagements à réaliser dans les salles de musculation. Le protocole sanitaire est quasiment le même qu'au printemps dernier avec une jauge à 50%, un sens de circulation. Toutes les machines sont régulièrement désinfectées il y a du gel dans plusieurs endroits. En revanche, à la salle Keep Cool au Mans, les adhérents devront scanner le code via l'application "tous anti-covid". C'est la CPAM qui prendra contact avec les sportifs si jamais il y a un cas de coronavirus. Il n'y aura pas de réservation car la salle fait 450m2 et elle peut accueillir 50 personnes en même temps. Sachant, qu'il y a 400 adhérents, c'est rare que la jauge maximale soit dépassée.

On a du faire un crédit étant donné que nous n'étions pas ouvert en 2019 et que l'on ne pouvait pas avoir les aides sur l'année précédentes.

Avec moins de jours d'ouvertures que de fermetures, le bilan est forcément négatif pour la salle Keep Cool au Mans. On a quand même eut la chance d'avoir eu des adhérents solidaires pendant cette crise" rajoute Romuald Besson, le gérant de Keep Cool au Mans. Le club espère doubler voire tripler le nombre de ses adhérents pour la rentrée de septembre.

