Déconfinement en Sarthe : les commerçants du Mans veulent un Amazon local

Et si dans un mois, il y avait au Mans, une sorte d'Amazon avec toutes les enseignes de la commune. C'est ce que veut lancer Manséa, l'association des commerçants de la ville. Mais avant de cliquer et d'acheter vos produits manceaux sur ce futur site internet, il y a quelques détails à régler.

Les commerçants du Mans mobilisés pour attirer de nouveau leurs clients après le déconfinement © Radio France - Christelle Caillot

Recenser les commerces et rentrer les références

"Avec le Coronavirus, nous avons bien vu que les habitudes de nos clients avaient changé" souligne Arnaud Gauthier, le président de Manséa. "Et il ne faut pas que nous rations le déconfinement. Les sites en ligne comme Amazon ont explosé leur chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, nous devons avoir le même type d'offre. Nous sommes en train de recenser les commerces de la ville qui peuvent être intéressés par ce type de commerce. Ensuite, nous trouverons un hébergeur qui sera chargé de mettre toutes les références".

Livraisons à domicile ou colis en boutique

"Et puis lors de l'étape suivante, le client pourra acheter comme sur un site internet classique" poursuit Arnaud Gauthier, le président de Manséa. "En fait, selon les enseignes et les produits, le client pourra choisir d'aller soit chercher sa commande en magasin, soit il se fera livrer à domicile. On réfléchit également à un endroit où pourraient être stockés les produits avec une sorte de point retrait. On espère mettre ce service d'ici un mois".