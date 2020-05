Déconfinement en Vaucluse : La Poste annonce un retour progressif à la normale

Après deux mois de confinement et un fonctionnement au ralenti, La Poste vise un retour progressif à la normale à partir de ce lundi 11 mai. D'ici la fin du mois, les 80 bureaux de poste de Vaucluse doivent tous rouvrir leurs portes au public, "à des horaires d'ouverture adaptés" qui dépendront notamment de la situation sanitaire locale.

Il est également prévu que les 37 distributeurs automatiques de billets du département soient opérationnels dans les prochains jours, en complément de l'accès aux espèces disponibles auprès des guichets.

Les plis urgents à nouveau distribués le samedi

Les facteurs eux vont reprendre les tournées 6 jours par semaine. Les colis, lettres prioritaires et recommandées ainsi que la presse quotidienne seront donc distribués du lundi au samedi. Tous les autres courriers seront livrés 5 jours par semaine (lettres vertes, courrier de gestion, courrier publicitaire etc.), du lundi au vendredi.

Par ailleurs, la collecte des boîtes aux lettres de rue sera rétablie 6 jours sur 7 dans les trois semaines qui viennent.

Un service d'expédition de lettre recommandée à domicile

La Poste continuera d'assurer le portage des médicaments et des repas du lundi au samedi. Les personnes les plus vulnérables pourront aussi confier leur courrier à envoyer au facteur, lors de son passage. L'affranchissement des plis peut se faire en ligne sur le site internet de La Poste, ou directement auprès du facteur.

Pour l'ensemble des clients, il était déjà possible d'expédier un colis depuis chez soi. Ce service est désormais étendu aux lettres recommandées pour éviter les longues files d'attente dans les bureaux de poste. Une étiquette d'affranchissement est également disponible sur le site de La Poste.

On a encore parfois du mal à faire respecter les gestes barrières

Les conditions de reprise vers un rythme normal se font en concertation avec les syndicats pour "concilier la protection de la santé des salariés et la continuité de service", affirme la direction du groupe. Dans le cadre de la première phase de déconfinement, plusieurs mesures doivent être mises en oeuvre comme le nettoyage renforcé des locaux et l'équipement en masques de tous les agents.

Bruno Verdi, délégué du syndicat Sud PTT est perplexe : "On nous dit que le coronavirus risque de circuler pendant encore un moment et on reprend quand même une activité normale. Les agents ont à coeur de remplir pleinement leur rôle mais ils craignent d'être encore plus exposés au risque de contamination, malgré les mesures mises en place. En plus, on a encore parfois du mal à faire respecter les gestes barrières avec les clients."