Déconfinement : entre dépannages et mesures sanitaires, une reprise mitigée pour les garagistes indriens

Avec le déconfinement et les beaux jours qui arrivent, vous avez sûrement prévu de reprendre la voiture pour reprendre le travail ou vous balader, surtout depuis que les déplacements dans un rayon de 100 km sont autorisés. Mais après plusieurs semaines d'arrêt, il y a peut-être la batterie à plat ou quelques réparations à faire...

Après presque deux mois de confinement, "on a doublé ou triplé le nombre de dépannages, parce que les gens ne se sont pas beaucoup servis des voitures, donc ça créé quelques petits soucis", constate Jacky Feuillade, dans son garage à Issoudun. Depuis mi-mars, son établissement était fermé, sauf pour les urgences et les dépannages, mais il a rouvert complètement le 4 mai afin de se préparer au retour des clients.

Et il a fallu mettre en place toute une série de normes sanitaires pour assurer la sécurité du personnel et des clients. "Ils sont obligés de mettre du gel hydroalcoolique, de porter un masque", explique-t-il. "Il y a tout un système de passage pour que les gens puissent rentrer d'un côté et sortir de l'autre".

Une reprise beaucoup plus calme dans d'autres garages

Dans d’autres garages par contre, c'est plus compliqué. "C'est très très calme", remarque Régine Martin du garage de Tournon-Saint-Martin. Dans un autre atelier de réparation au Blanc, les clients aussi sont peu nombreux depuis mi-mars. "Pendant le confinement, ils ne savaient pas forcément qu'ils avaient le droit de venir. Mais depuis quelques jours, ça reprend doucement", explique une employée.

Ça repart vraiment très très calmement. Vu l'ambiance morose, on ne s'attendait pas à l'euphorie, mais c'est compliqué

Une reprise au ralenti qui inquiète certains. "Ça repart vraiment très très calmement. Vu l'ambiance morose, on ne s'attendait pas à l'euphorie, mais c'est compliqué", déplore Laurent Coutant, garagiste au Blanc. "On se pose des questions pour la suite, parce qu'il faut quand même qu'on continue à payer tout ce qu'on a à payer, et vu qu'il n'y a pas d'argent qui rentre, ce n'est pas évident".

"À mon avis, il y en a qui ne vont pas s'en sortir indemnes. Huit semaines sans ventes et sans boulot à l'atelier, c'est compliqué", poursuit-il.