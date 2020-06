Déconfinement : les cars Voyages Arnaud stagnent au dépôt en Vaucluse

Le transport routier touristique, de sorties scolaires subit une crise depuis le 11 mai. Rien ne redémarre et c'est en l'occurrence le cas d'une entreprise vauclusienne centenaire cette année, les Voyages Arnaud au Thor, dont les conducteurs sont pour plus de la majorité toujours en chômage partiel

Aux Voyages Arnaud, seule l'activité liée au transport urbain cavaillonais a repris normalement avec le réseau C'mon bus ou encore les quelques liaisons sous l'égide de la région avec le réseau ZOU comme Cavaillon-Pertuis. Mais le gros de l'activité transport scolaire, de sortie et touristique est paralysée faute de réservations ou de demandes alors que le mois de juin est justement dans ce cas une période plus que chargée.

Un mois de juin pourtant habituellement complet

Dans la grande cour, dépôt et siège de la société en zone d'activité la Cigalière, Bruno Lebkiri, responsable d'exploitation, désigne l'alignement parfait d'une douzaine de cars : "En temps normal à la même date il n'y aurait aucun car ici, ils seraient sur les routes." Plus loin dans le hangar de maintenance, un véhicule tourne car il faut poursuivre l'entretien mécanique mais surtout, se préparer aux nombreux contrôles techniques obligatoires et rigoureux dans ce type de transport public.

"On a un genoux à terre." (Jean-Baptiste Fontan, le directeur)

Dans son bureau , le directeur Jean-Baptiste Fontan n'hésite pas de parler de "genoux à terre" pour son entreprise : "La partie touristique, périscolaire, c'est le néant total. Tout est à l'arrêt. Les conducteurs restent chez eux évidemment. C'est là où on découvre un petit peu l'étendue des dégâts. Normalement en juin, l'activité est très forte, ce sont les écoles qui demandent à la journée des sorties ou d'aller en classe verte, des choses comme ça, en déplacement de groupe. Mais aussi le milieu associatif qui est majoritairement composé de personnes dites fragiles, qui ont plus de 60 ans. Pour le coup ces associations, ces clubs, restent confinés. Peut-être que l'envie y est, mais en tout cas ils ne souhaitent pas s'aventurer comme pour la vie d'avant."

Une agence de voyage qui reste désertée

"L'agence de voyage à Carpentras est totalement déserte et n'ouvre en ce moment que le matin et il n'y a personne, hormis quelques clients qui viennent pour annuler leurs voyages réservés. Aucune commande car dans cette agence nous faisons du simple billet de train en passant par le voyage autour du monde à la carte. Même chose que la partie autocar, l'esprit n'est pas aux voyages. Et on envisage pas une reprise avant mars 2021. Même l'arrière-saison de l'automne serait trop proche du confinement et du déconfinement. Nous avons 100 ans cette année, cette entreprise a été très bien gérée pendant cette centaine d'année. On a un genoux à terre !

"En mars 2021, on intégrera le plan tourisme au niveau de l'État, mais on sait très bien que ce ne sera pas quelque chose qui restera dans le temps. L'ADN d'une entreprise comme la nôtre a besoin d'évoluer, que ses véhicules roulent normalement et rendent le service public qui est notre cahier des charges."

Actuellement sur les 62 conducteurs, à peine une dizaine a repris le volant et une cinquantaine de cars reste la plupart du temps au dépôt. Les autres conducteurs sont toujours en chômage partiel, un dispositif maintenu jusqu’à la fin du mois de juin par le gouvernement.

En désespoir de cause, le directeur des Voyages Arnaud invite tout a chacun et en particulier les responsables d'établissements scolaires ou d'associations et clubs à venir sur site voir les cars, les mesures prises a bord avec par exemple du gel hydroalcoolique à disposition et le rappel de port du masque durant les trajets pour la sécurité de tous.