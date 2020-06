Déconfinement : grosse affluence dans les magasins de bricolage

Le parking du magasin Leroy-Merlin à Tourville-la-Rivière donne déjà un indice de sa fréquentation. Ce vendredi après-midi, il est archi plein. A l'intérieur, le masque n'est pas obligatoire, mais il y a du gel désinfectant à l'entrée, et l'agent de sécurité surveille le compteur : pas plus de 140 clients en même temps. L'espace est vaste, 10.000 mètres carrés, les allées sont bien larges et des affiches incitent les clients à respecter la distance d'un mètre. Des précautions indispensables tant l'endroit est fréquenté depuis le 11 mai. "Les trois premières semaines après le déconfinement, ça a été un rush" raconte Lionel qui travaille au rayon des rangements. "La file d'attente aux caisses faisait une boucle dans le magasin" poursuit ce salarié qui assure les matinées dans son service. Son collègue travaille l'après-midi. Habituellement, ils sont trois mais les plannings ont été aménagés en fonction des contraintes sanitaires et surtout des absences de certains salariés, en arrêt maladie ou qui doivent encore garder leurs enfants.

Il manque moins de 10% de l'effectif assure la responsable des relations humaines, mais face à l'affluence, le personnel a du mal à gérer. Surtout aux caisses. Les hôtesses ont à peine le temps d'une pause café. "Ce sont elles qui souffrent le plus" explique Lionel. Ce jour là, elle sont 5 à leur poste au lieu de 8 habituellement. Un agent de sécurité gère le flux. Alexandre, le contrôleur de gestion assure pourtant que l'attente n'excède pas vingt minutes. "Les gros samedis, on peut accueillir plus de 10.000 personnes dans la journée" raconte Alexandre. Et depuis trois semaines, c'est samedi tous les jours. Un panier moyen en hausse de 15% et dans les caddies, des pots de peinture, des plaques de plaquo, du matériel de bricolage et pas mal de spas. Le gros succès de ces derniers jours depuis que le soleil brille en Normandie. "Les gens ont passé beaucoup de temps chez eux pendant le confinement et cherchent à améliorer leur environnement si jamais on devait être reconfinés" avance Alexandre. Dimitri par exemple a réfléchi à la rénovation de sa maison pendant plusieurs semaines, choisi les couleurs. Il sort du magasin avec plusieurs pots de peinture et va s'attaquer maintenant aux travaux. "Le problème, c'est qu'il n'y a plus grand chose en rayons" explique t'il. Et pour cause : les fournisseurs ont redémarré progressivement après le 11 mai, et n'ont pas pu faire face à une demande en très forte progression.

Dans le rayon de Lionel, il n'y a plus grand chose à vendre d'ailleurs. On a tout sorti des réserves, mais ça ne suffit pas. "Je n'ai plus de barres de rideaux, plus de barres de penderie, plus de rails pour les portes" explique t'il. A croire que tout le monde a vidé ses placards et entrepris de réorganiser tous les rangements pendant le confinement. Néanmoins, le directeur l'assure, tout devrait rentrer dans l'ordre au début du mois de juin. "On a deux fois plus d'arrivages que l'an dernier à la même période en ce moment et tout le monde devrait avoir repris le travail dans quelques jours" assure Mohammed.