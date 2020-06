Aéronautique : les entreprises sarthoises espèrent bénéficier des aides massives de l'Etat

Après l'Automobile, l'Etat vole au secours de l'industrie aéronautique. Une filière qui emploie 300 000 personnes en France. Un plan de soutien de 15 milliards d'euros comprenant des aides directes, des prêts garantis et le financement d'une partie du chômage partiel. Sans cette aide massive, un tiers de ces emplois serait menacé affirme le ministre de l'économie Bruno Le Maire.

Des aides saluées

Une décision approuvée par Christophe Buchet, président départemental de l'Union des industries et des métiers de la métallurgie (U.I.M.M.). "On ne peut que saluer un gouvernement qui veut aider massivement des filières aussi importantes que _l'automobile et l'aéronautique". Deux secteurs qui représentent 9200 emplois directs pour l'industrie sarthoise selon Christophe Buchet (8000 pour l'automobile, 1200 pour l'aéronautique)_. "Sans parler des emplois indirects. Des entreprises qui ont connu pendant le confinement une baisse de chiffre d'affaire pouvant aller jusqu'à 80 voire 85%".

La crainte que seules les grosses entreprises captent ces aides

Ce sont essentiellement des sous-traitants et des équipementiers (comme Souriau à Champagné et Mecachrome à Sablé sur Sarthe pour le secteur aéronautique) qui sont directement impactés par la baisse d'activité et la fermeture pendant le confinement de sites assembleurs type Airbus ou des usines de construction automobile.

Qui dit sous-traitants, dit en bout de chaîne. Alors forcément, certains patrons restent très prudents. Ils craignent notamment que seules les grosses entreprises captent les aides du gouvernement. " Il faut d'abord soutenir la demande et faire en sorte que les compagnies aériennes puissent maintenir leurs investissements et honorer leurs commandes. Et pour cela, il faut évidemment que les voyageurs reprennent l'avion pour que les compagnies aériennes puissent vivre normalement et donc en passant commande d'avions, ré- irriguer la filière" note Christophe Buchet.

"Mais _il faut aussi que ces aides, ces 8 milliards d'euros [si l'on enlève les 7 milliards d'euros pour Air France] puissent ruisseler vers le plus petit des sous-traitants car si ces aides ne sont que sur les grands donneurs d'ordre, on aura loupé l'occasion de faire que la filière soit plus forte demain qu'elle ne l'est aujourd'hui_". En attendant, ce sont les intérimaires font les frais de ces baisses d'activité. "Même si la prise en charge par le gouvernement des mesures de chômage partiel longue durée permet de soulager les entreprises".

Baisser le coût du travail pour relocaliser des entreprises en France et en Sarthe

C'est l'un des enseignements de la crise sanitaire. La France a perdu son indépendance dans plusieurs secteurs stratégiques. Emmanuel Macron a dit à plusieurs reprises qu'il souhaitait rapatrier en France des métiers qui ont quittés le territoire, notamment dans le secteur de la recherche, de la santé et de l'industrie. "Mais pour y parvenir, il faut un choc sur la fiscalité du travail et de la production" explique Christophe Buchet. "Ce n'est pas un dossier lié au Covid, c'est un vieux dossier mais qui a été accentué par la crise que l'on traverse. Et l'un des premiers problèmes à régler est celui de _la fiscalité sur la production comme sur le travail. Elle est 3 fois supérieure en France par rapport à la moyenne des pays de l'union européenne_. Donc on ne va pas pouvoir relocaliser en France, si on ne peut pas être compétitifs avec nos concurrents, ne serait-ce qu'européens".