Déconfinement : jour J pour les commerces gardois et lozériens

Les vitrines décorées aux couleurs de Noël : "on a mis des boules, des guirlandes, ça brille et ça fait du bien ". Emmanuel est l’un des gérants de la boutique de prête à porter Topaze à Mende, il est impatient d’accueillir sa clientèle : "je suis très content, vraiment ça fait du bien".

Comme Emmanuel, Claudine est impatiente. Claudine est gérante d’un magasin de vêtements dans le centre-ville de Mende. Sa boutique, Grain de Malice ouvre à partir de 9 h aujourd’hui et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle a hâte :" j’ai les yeux qui pétillent comme quand j’accueille de la famille à la maison".



Le gouvernement a détaillé le "protocole sanitaire renforcé" voulu comme "simple, lisible" qui va accompagner la réouverture des commerces et rayons de produits dits "non essentiels" à partir d’aujourd’hui. Le durcissement de la jauge d'accueil a été confirmé par Alain Griset, le ministre délégué aux PME, passant d'un client pour 4m2 de surface de vente à un client pour 8 m2. "Le mobilier, les étals, les rayonnages n'entrent plus dans le calcul et les salariés des commerces ne sont pas comptabilisés", va-t-il précisé. Cette jauge devra être "appréciée avec bon sens, par exemple lorsqu'un couple ou un parent, avec son enfant, entrent dans un commerce, ils compteront pour une seule personne", va-t-il encore déclaré. Précaution supplémentaire pour les commerces de plus de 400 m2: ils "devront prévoir une personne ou un système de comptage pour garantir le respect de la jauge à l'intérieur du magasin", a encore souligné le ministre.

Enfin concernant les centres commerciaux, "la jauge s'applique à la fois pour l'ensemble du centre et pour chacun des magasins ou boutiques le composant", précise Bercy. Les professionnels plaidaient que des horaires d'ouverture plus larges permettraient d'étaler les flux de clients, et Alain Griset a confirmé qu'ils pourraient "étendre les horaires d'ouverture jusque 21h00". En outre, "les commerces s'engagent à s'assurer du renouvellement régulier de l'air soit par ventilation naturelle en ouvrant les portes ou les fenêtres régulièrement, soit par un système d'aération mécanique", précise Alain Griset, et "du gel hydroalcoolique devra obligatoirement être mis à disposition des clients à l'entrée du commerce".

Créneaux réservés

Enfin, Bercy précise que "les commerces sont invités à proposer des créneaux horaires de faibles affluences pour les personnes vulnérables", une démarche qui "peut être facilitée par la mise en place d'une information sur les heures de forte affluence". Le ministère précise aussi que "la prise de rendez-vous est notamment recommandée pour la vente accompagnée et peut, de manière générale, être une solution pour éviter la constitution de files d'attente", mais n'est pas obligatoire.