Déconfinement : à La Bourboule (Puy-de-Dôme) la reprise n'est pas encore au rendez-vous

A La Bourboule, on aime le boulevard Clemenceau et ses vitrines art déco, on aime aussi les dômes des Grands Thermes, et les majestueux séquoias du Parc Fenestre. En ces temps de crise sanitaire, le charme de la station du Sancy est intact. Sauf que l'ambiance est morose. Comme partout ailleurs, les bars et les restaurants sont fermés. Pas de terrasses, les chaises sont renversées sur les tables. Dans les magasins qui ont pu rouvrir le 11 mai, les commerçants croisent les doigts. Tous attendent l'été avec impatience. "Ici, ça commence à bouger un peu, les commerçants commencent à rouvrir, mais _c'est encore un peu timide"_résume un passant.

L'espoir des uns ...

André Ferreyrolles tient le Hall de la presse, juste en face des Grands Thermes. Il estime que le déconfinement n'a pas changé grand chose : "Il y a zéro touriste, zéro curiste. Bien sûr, on voit plus de gens circuler, des Bourbouliens qui reviennent, mais au niveau chiffre ça n'a pas de réel impact. Je pense qu'à partir du 2 juin, si les restaurants et les bars peuvent rouvrir, ça aura un impact. Et puis le tourisme vert a la côte, ça peut nous amener beaucoup pour cet été."

La Bourboule aimerait retrouver ses terrasses © Radio France - Dominique Manent

Tony Roriz partage cet avis : les Français seront avides de grands espaces. Gérant du magasin "Sport Evasion" sur la place du jet d'eau, il vend notamment des vêtements et des chaussures : "Quoi qu'il en soit, pour qu'on retrouve une activité normale, il nous faut tous les autres commerces, les bars et les restaurants." Dans le même temps, il reconnaît qu'il a de la chance. Dès le déconfinement, ses clients fidèles sont revenus. Une grande partie de sa clientèle est locale. "Le moral est correct. Après, on a perdu du chiffre d'affaire, et on trouve regrettable que nos assurances ne prennent pas en charge une partie de ces pertes."

Dominique, Henri, et Rodolphe (de gauche à droite) des passants dans les rues de La Bourboule © Radio France - Dominique Manent

Les attentes des autres

Aux Grands Thermes, où la saison avait bien débuté, en février dernier, on espère accueillir à nouveau les curistes à partir du 13 juillet. "Sur 2000 réservations, il y a 200 annulations" précise Michèle Boivin qui travaille activement à la réouverture de l'établissement. La grande majorité des curistes souhaite un report des soins. La saison pourrait d'ailleurs être prolongée jusqu'en novembre. Mais pour le moment, les règles sanitaires qui devront être mises en place pour assurer la sécurité des personnels et des curistes n'ont pas encore été dévoilées. Elles devraient tomber à la fin du mois de mai.

Les Grands Thermes espèrent rouvrir le 13 juillet © Radio France - Dominique Manent

Au Parc Fenestre, site emblématique de la station, les manèges et les attractions sont toujours à l'arrêt. Joël Saby, le gérant, trouve le temps bien long. Il ne sait pas s'il va pouvoir rouvrir un jour, et dans quelles conditions sanitaires : "On a l'impression que tout est mort. C'est un gros manque à gagner. Surtout qu'on a 20 personnes qui n'ont pas encore attaqué leur contrat. Ce sont des saisonniers, essentiellement des jeunes. Le plus dur à gérer, c'est le moral, on n'a pas de vision. On commence demain ? On commence dans un mois ? On commence pas ? Si on commence et qu'il n'y a personne, ça ne sert à rien. Je compte beaucoup sur juillet et août pour redémarrer. Juin sera plus une remise en route. Cette année ne sera pas une année blanche pour moi, ce sera une année grise ou noire. On va finir à moins 30, moins 40, moins 60 !"

Le Maël Jump est fermé comme toutes les autres attractions © Radio France - Dominique Manent