Déconfinement : l'appel à l'aide des micro-entrepreneurs de la Sarthe

Ils sont coiffeurs à domicile, fabricants de bijoux, vendeurs ambulants de pizza ou plombiers indépendants. Une centaine de Sarthois créent chaque année leur propre entreprise grâce au soutien de l'ADIE, l'association pour le droit à l'initiative locale. 70% d'entre eux ont cessé totalement leur activité pendant le confinement et 20 % ont vu leur business très impacté par la crise sanitaire. " Les micro-entrepreneurs qui travaillent dans les secteurs la restauration, du commerce ou de l'aide à domicile ont particulièrement soufferts" note Fabienne Kerzerho, la directrice de l'Adie Grand Ouest. Heureusement la plupart d'entre eux ont bénéficié du fonds national de solidarité qui leur a permis de maintenir leur revenus pendant ces 2 mois et demi de confinement. " Sans cela, beaucoup n'auraient pas pu passer cette période d'inactivité" souligne Fabienne Kerzerho.

1.5 million d'euros d'aides sous forme de prêt

Mais aujourd'hui, ces auto-entrepreneurs manquent de trésorerie et ils ne bénéficient pas, par exemple, du prêt garanti par l'Etat. Alors pour leur permettre de relancer la machine, l'Adie Grand Ouest espère lever 1.5 million d'euros d'aides sous la forme " de prêts d'honneur remboursables un voir deux ans plus tard. Cela permet aux micro-entrepreneur de redémarrer. Par exemple, pour un commerçant d'acheter des stocks, pour les artisans d'avoir le fond de roulement nécessaire. C'est indispensable pour repartir dans de bonnes conditions".

L'ADIE va lever 1.5 million d'euros sous forme de prêts pour aider le micro-entrepreneurs à redémarrer leur activité Copier

La crise oblige certains micro-entrepreneur à se réinventer

L'Adie en Sarthe, c'est 15 salariés et 80 bénévoles. Des anciens cadres ou chefs d'entreprises à la retraite qui mettent leur expertise au service des porteurs de projet. L'association a profité de la période de confinement pour mettre en place de la formation à distance, du coaching personnalisé. "Nous avons fait plus de 300 entretiens d'accompagnement pendant la crise" rappelle Fabienne Kerzerho. "Certains micro-entrepreneurs doivent revoir leur modèle économique et c'est le rôle de l'ADIE de les aider à évoluer. Nous avons fait notamment beaucoup d'ateliers à distance sur la vente en ligne, sur les réseaux sociaux car on pense que ces ventes sur le web vont fortement progresser ces prochaines années". Certaines habitudes prises pendant le confinement risquent de perdurer.